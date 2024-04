Waymo beginnt mit Robotaxi-Tests in Atlanta, Georgia

Der Robotaxi-Anbieter Waymo könnte bald schon wieder eine neue US-Metropole für sich erschließen. Nachdem die Alphabet-Tochter erst im März Fahrten in Los Angeles startete, könnten die autonomen Fahrzeuge künftig auch in Atlanta, Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia, unterwegs sein. In den nächsten Monaten wird Waymo laut TechCrunch dort eine Handvoll Autos mit menschlichen Fahrer:innen einsetzen, um Kartendaten zu sammeln und sich mit der Umgebung von Atlanta vertraut zu machen. Später will man die Taxis ohne Fahrer:innen testen.

Georgia hat kaum Regulierung für Robotaxis

Wie in vielen anderen US-Bundesstaaten gibt es auch in Georgia so gut wie keine Regulierung für autonomes Fahren. Das bedeutet, dass Waymo technisch gesehen bereits heute vollautonome Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer:innen auf die Straße bringen kann, sofern sie die Bedingungen des Staates für minimales Risiko erfüllen. Das führt regelmäßig zu heftigen Kontroversen rund um die Robotaxis.

Waymo gibt derzeit keine Angaben dazu, ob man einen kommerziellen Start in Atlanta plant. Das trifft auch auf die anderen Städte zu, die das Unternehmen kartiert. Anfang dieses Monats begann die Firma mit der Kartierung von Washington, D.C., und im November 2023 begann das Unternehmen mit dem Wintertest von Robotaxis in Buffalo im Bundesstaat New York. „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Skalierung unseres vollständig autonomen Waymo One Ride-Hailing-Dienstes in den Städten, in denen wir tätig sind, während wir unsere autonome Technologie auf sichere und verantwortungsvolle Weise durch Fahrten in verschiedene Städte in den USA weiterentwickeln“, sagt Waymo-Sprecherin Sandy Karp gegenüber TechCrunch.

Waymo breitet sich ähnlich wie Cruise aus

Die jüngsten Erfolge von Waymo bei der Expansion erinnern an die Aktivitäten des ehemaligen Konkurrenten Cruise im vergangenen Jahr. Im August 2023 hatte Cruise erste Datenerhebungen in Atlanta, Seattle, Washington, D.C., Las Vegas und anderen Städten angekündigt. Cruise hatte auch damit begonnen, seine Robotaxis in Austin, Houston, Dallas und Miami zu testen und einen begrenzten Robotaxi-Service in Phoenix zu betreiben.

Doch die Expansionspläne von Cruise kamen nach einem Unfall am 2. Oktober in San Francisco zum Stillstand. Denn nach dem Zwischenfall folgten die Aussetzung von Genehmigungen und die Entscheidung, die gesamte Flotte stillzulegen. Cruise versucht aktuell, seine Genehmigungen in Kalifornien wiederzuerlangen. Es gibt wohlgemerkt signifikante Unterschiede zwischen Waymo und Cruise. Denn Cruise steht in der Kritik, weil seine Robotaxis auf öffentlichen Straßen nicht richtig funktionieren und den Verkehr, den öffentlichen Nahverkehr und die Rettungskräfte behindern. Waymo dagegen gilt als Anbieter, dessen Autos sicherer sind. Doch auch bei der Alphabet-Tochter gibt es immer wieder Probleme und Unfälle.