Waymo: Robotaxi-Anbieter startet Fahrten in Los Angeles

Die umstrittenen Robo-Taxis des Anbieters Waymo kommen nach San Francisco nun auch nach Los Angeles. Laut Electrek bietet das Unternehmen ab jetzt in der kalifornischen Metropole vollautonome Ride-Hailing-Dienste für die Allgemeinheit an. Doch auch über Kalifornien hinaus erstreckt sich bald der Arm von Waymo. Auch in Austin, Texas, soll der Anbieter später in diesem Jahr seinen Service zur Verfügung stellen.

Robotaxis sollen rund um die Uhr arbeiten

Waymo testet seinen autonomen Fahrdienst Level 4 in Los Angeles bereits seit Ende 2022 und ist nun bereit, den Dienst offiziell zu eröffnen. Level 4 ist eine der Automatisierungsstufen, die besagt, dass das Auto selbständig fährt, ohne dass eine menschliche Person eingreifen muss. Jedoch ist die Selbsttätigkeit auf bestimmte Umstände beschränkt. Die meisten Fahrerassistenzsysteme in heutigen Autos zählen zu Level 2, und nur Mercedes bietet in den USA ein Level-3-System an. In diesem Fall bedeutet die Einschränkung von Waymo, dass es auf ein bestimmtes Servicegebiet beschränkt ist.

Das Unternehmen hat die letzten Monate damit verbracht, seine „Waymo Tour“ zu veranstalten, bei der es durch kleine Stadtteile fuhr, um den Einheimischen in verschiedenen Vierteln nacheinander kostenlose Fahrten anzubieten. Jetzt ist Waymo bereit, sich allen Regionen zu öffnen, die seine Tour zuvor abgedeckt hat, von Santa Monica bis in die Innenstadt von Los Angeles. Die Robotaxis sollen rund um die Uhr im angegebenen Abdeckungsbereich arbeiten.

Waymo ist in San Francisco extrem kontrovers

Insgesamt umfasst das Gebiet etwa 163 Quadratkilometer. Das ist ein größeres Gebiet als das rund 121 Quadratkilometer große Servicegebiet von Waymo in San Francisco, aber viel kleiner als das 466 Quadratkilometer große Gebiet, in dem der Anbieter in Phoenix, Arizona, tätig ist. Etwa 50.000 Einwohner:innen von los Angeles stehen bereits auf der Warteliste für die Robo-Taxis. Am Anfang plant Waymo, diese Dienste kostenlos anzubieten, aber „in den kommenden Wochen“ wird es dank der jüngsten Genehmigung der kalifornischen Behörde für öffentliche Versorgungsbetriebe zu einem kostenpflichtigen Modell übergehen.

Wie gut Waymo in Los Angeles ankommen wird, ist durchaus fraglich. In San Francisco sind die autonomen Taxis extrem kontrovers, vor allem, weil es immer wieder zu Zwischenfällen kommt und die Fahrzeuge in Kalifornien einen seltsamen regulatorischen Status haben. Erst im Jänner hat die Stadt deswegen sogar eine Klage gegen die bundesstaatliche Behörde eingereicht, die die autonomen Autos zugelassen hat (wir berichteten).