wefox stößt Versicherungsmakler in Österreich ab

Eigentlich war der Verkauf des hauseigenen Versicherungsmaklers schon seit Anfang des Jahres geplant, nun fällt er mit der großen Resturkturierung auf internationaler Ebene zeitlich zusammen: wefox Österreich hat die bisherige 100-Prozent-Tochter wefox Experts Versicherungsmakler GmbH an die Leading Brokers United Austria GmbH verkauft. Man wolle künftig ausschließlich Anbieter einer SaaS-Technologieplattform für Versicherungsmakler sein, heißt es – also weg von B2C hin zu reinem SaaS-B2b.

Der Verkauf der Maklertochter fällt zeitlich mit dem großen Erdbeben bei wefox, einem einst aufstrebenden Insurtech, zusammen. Denn am Sonntag wurde bekannt, dass das Deutschland-Geschäft komplett abgedreht wird, Italien wird massiv umstrukturiert, nur mehr in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz soll das Geschäft ausgebaut werden. Zusätzlich werden auch die Technologiezentren in Spanien und Frankreich geschlossen. Man wolle sich auf profitable Geschäftsfelder konzentrieren, dazu zählen eben SaaS-Angebote auch in Österreich.

In Österreich bedeutet die neue Strategie, dass man das etwa 30-köpfige Team an den Standorten Wien und Amstetten um drei Tech-Expert:innen erweitert, um der Software-Strategie Rechnung zu tragen. Die einstige Tochter wird aber weiter wefox-Software verwenden.

wefox wird gesund geschrumpft

„Im Zuge des Verkaufs haben wir auch eine strategische Partnerschaft mit dem Nachfolgeunternehmen besiegelt, womit uns die Kompetenz und die langjährige Erfahrung unseres wefox experts Teams erhalten bleibt. In der neuen Eigentümerstruktur ist die IVM für uns ein wertvoller Maklerpartner, der uns für die Weiterentwicklung unseres wefox Serviceportals auch ein wichtiger Impulsgeber ist“, so Rene Besenbäck, wefox Österreich Country Head.

wefox betreut eigenen Angaben zufolge österreichweit mehr als 183.000 Kunden über das Makler-Serviceportal, das Versicherungen, Vertriebspartner und deren Kund:innen über Beratung und digitalen Versicherungslösungen zusammenbringt. Es gibt 260 regionale Partner und 605 Versicherungsexperten, die wefox nutzen.

Bei wefox auf Gruppenebene kam es 2024 zu gröberen Verwerfungen. CEO und Mitgründer Julian Teicke wurde abgesetzt und durch Branchenveteran Mark Hartigan ersetzt. Dieser hat nun den Rückbau an vielen Fronten begonnen, unter anderem eben mit Verkauf von Maklervertrieben, durch deren Zukauf wefox in den vergangenen Jahren stark gewachsen war. Diese werden nun, wie auch in Österreich, abgestoßen. Investoren bewerteten wefox aus Zürich zu Spitzenzeiten mit 4,5 Mrd. Dollar – das dürfte nun Geschichte sein.