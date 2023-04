Weltgrößter Batteriehersteller CATL kündigt Durchbruch bei der Energiedichte an

Der weltgrößte Batteriehersteller CATL hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Energiedichte erreicht. Eine neue „kondensierte“ Batterie mit 500 Wh/kg soll dem chinesischen Konzern zufolge noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen. Sie soll laut The Driven eine fast doppelt so hohe Energieintensität aufweisen wie die 4680er-Zellen von Tesla, deren Werte von 272 bis 296 Wh/kg nach heutigen Maßstäben als sehr hoch gelten.

„Neue Ära der Elektrifizierung des Transports“

Laut CATL soll diese neue Batterie eine Reihe an neuen Möglichkeiten für die Elektromobilität bedeuten. „Die Markteinführung kondensierter Batterien wird eine Ära der universellen Elektrifizierung des See-, Land- und Lufttransports einläuten, mehr Möglichkeiten für die Entwicklung der Industrie eröffnen und das Erreichen der globalen Kohlenstoffneutralitätsziele zu einem früheren Zeitpunkt fördern“, sagte das Unternehmen bei einer Präsentation auf der Auto Shanghai am Donnerstag.

CATL-Chefwissenschaftler Wu Kai sagt, dass die kondensierte Batterie eine Reihe innovativer Technologien integriert. Dazu gehören Kathodenmaterialien mit ultrahoher Energiedichte, innovative Anodenmaterialien, Separatoren und Herstellungsprozesse, die eine hervorragende Lade- und Entladeleistung sowie eine gute Sicherheitsleistung bieten sollen. Wu Kai zufolge durchbricht die neue Technologie die Grenzen, die die Entwicklung des Batteriesektors lange Zeit eingeschränkt haben. Die Batterien der Zukunft sollen nun hohe Sicherheit und geringes Gewicht in den Vordergrund stellen.

CATL will Batterie in Passagierflugzeuge einbauen

Während der Präsentation erklärte CATL, dass es mit Partnern an der Entwicklung von elektrischen Passagierflugzeugen arbeitet. Auch eine für Kraftfahrzeuge geeignete Version der kondensierten Batterien will der Konzern auf den Markt bringen. Diese soll ebenfalls noch in diesem Jahr in die Massenproduktion gehen. Im Jahr 2020 sagte Elon Musk, dass „elektrisches Fliegen interessant wird, wenn man 400 Wh/kg erreicht“. Damals sagte er voraus, dass dies bis 2023 möglich sein würde. Die Ankündigung von CATL würde diese Vorhersage bestätigen und sogar übertreffen.

Anfang dieses Monats kündigte das Argonne National Laboratory in den USA sogar eine neue Batterietechnologie mit einer Energiedichte von 1200 Wh/kg an, die allerdings noch nicht für die Serienproduktion bereit ist. Zwar gab es in den letzten Monaten viele Durchbrüche bei Batterien mit hoher Energiedichte, doch viele dieser Technologien stecken erst in den Kinderschuhen und werden noch viele Jahre brauchen, um die Massenproduktion zu erreichen. CATL könnte mit der anstehenden Massenproduktion jedoch die Tore für weitere Erfolge öffnen.