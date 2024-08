Wettbewerbsvorteil durch ‚DEI‘: Diversity, Equity & Inclusion mit Rebecca Wiederstein

Sie verfolgen ein großes Ziel: nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen im Bereich Diversity, Equity und Inclusion (DEI) in Österreich. Zu diesem Zweck haben Rebecca Wiederstein von der nachhaltigen Organisationsentwicklung “Commonground“ und Unternehmensberaterin Desiree Jonek-Lustyk von “Womentor“ 2024 erstmals den Benchmark Report “Breaking Barriers“ veröffentlicht. Darin geht es um jede Menge interessante Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Diversität und Inklusion in österreichischen Unternehmen. Die Forschungsprojektleiterin Rebecca Wiederstein verrät, warum jede:r wissen sollte, wofür „DEI“ steht, weshalb Vielfalt über die Förderung von Frauen in C-Level-Positionen hinausgeht, und wie viel Geld Unternehmen verlieren, wenn sie nicht auf Diversität setzen. Außerdem sprechen wir über drei positive Case Studies – hört zu, staunt und lernt. Viel Spaß!

Die Themen:

Entstehung und Hintergrund Breaking Barriers Report

Förderer, Partner und finanzielle Mittel

Begriffe DEI

Vielfalt und Diversität Status quo

7 Dimensionen der Vielfalt

Bereits umgesetzte Maßnahmen

Unbewusste Inkompetenz

Das kostet fehlende Diversität

3 positive Case Studies: Storebox, andererseits und Münze Österreich

Also, was tun? Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)