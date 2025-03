Wictory.ai: Wiener Startup erhält sechsstellige Finanzierung für KI-gestützten Fitness-Coach

Das Wiener Sports- und HealthTech-Startup Wictory.ai hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde im mittleren sechsstelligen Bereich erfolgreich abgeschlossen. Zu den fünf Business Angels, die in das von Klaus Müller und Markus Unterweger gegründete Unternehmen investieren, zählen prominente Namen wie Ski-Weltmeister Michael Walchhofer und Eversports-Gründer Hanno Lippitsch.

Die „AI Assistant Platform“ von Wictory.ai verknüpft Daten aus verschiedenen Gesundheitsquellen wie Wearables und Blutanalysen. Mit Hilfe einer eigenentwickelten Multi-Agenten-Technologie werden individuelle Trainings-, Ernährungs- und Erholungspläne erstellt. „Wir sehen uns als Pioniere für hochgradig individualisierte Trainings- und Gesundheitspläne mit künstlicher Intelligenz“, so Co-Founder Klaus Müller. „Unsere Plattform ermöglicht es Sportlern und Trainern, auf Basis von 360º Insights aus Aktivitäts-, Erholungs- und Ernährungsdaten in Echtzeit optimierte Entscheidungen zu treffen.“

Lead-Investor Michael Walchhofer sieht großes Potenzial in der Technologie: „Wictory.ai verbindet die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz mit meiner Leidenschaft für den Sport. Die Möglichkeit, eine sportliche Leistung datenbasiert zu optimieren, eröffnet neue Dimensionen für Athleten und Trainer gleichermaßen.“ Der dreifache Weltcup-Gesamtsieger in der Abfahrt betonte zudem, dass ihn auch „die Menschen hinter dem Projekt von Beginn an begeistert“ haben.

Personalisierte Trainings- und Ernährungspläne für Sportler

„Die Kombination von Wearable-Daten, Gesundheitsparametern und AI-gestützten Analysen bietet eine innovative Grundlage für personalisierte Trainings- und Ernährungspläne. Ich glaube fest an das Team und daran, dass Wictory.ai das Potenzial hat, in diesem boomenden Markt eine führende Rolle einzunehmen“, so Hanno Lippitsch, Gründer des ScaleUps Eversports, das 2024 mehrheitlich an den Growth-Investor Verdane verkaufte.

Neben Walchhofer und Lippitsch beteiligten sich der ehemalige Chief Innovation Officer von MediaMarkt Saturn Retail, Martin Wild, die Sportmedizinerin Dr. Sabine Meraner sowie Karl Lux an der Finanzierungsrunde. Diese strategischen Investments sollen die Weiterentwicklung der KI-basierten Lösung für personalisiertes Fitness- und Gesundheitstraining vorantreiben.

Wie Markus Unterweger berichtet, befindet sich die Plattform bereits in der praktischen Erprobung: „Ein laufender Beta-Test mit rund 150 Athleten, Trainern und Amateursportlern liefert wertvolle Einblicke in die Nutzungsmöglichkeiten der Plattform.“ Die Technologie werde bereits in verschiedenen Sportarten eingesetzt, darunter Wintersport, Radsport und Ballsport.