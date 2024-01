Wir launchen den Austrian Startup Investment Tracker 2024

Trending Topics trackt bereits seit vielen Jahren das Investment-Geschehen in österreichische Startups und Scale-ups. So auch 2024: In dieser umfangreichen Tabelle geben wir einen Überblick über Startups, Investor:innen, Investment-Summen, Branchen und Standorte. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet ein eigenes Tab, in dem noch mehr Infos angezeigt werden (z.B. volle Liste der Investoren).

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und gemeinsam mit Branchen-Vertreter:innen gehegt und gepflegt. Permanent abrufbar ist sie unter diesem Link sowie stets auf der Startseite von Trending Topics.



Sollte ein Eintrag fehlen, sende uns bitte eine Mail an feedback@trendingtopics.at mit den entsprechenden Daten und einer Quelle, damit wir die Informationen verlässlich ergänzen können.