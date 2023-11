Woolworth kehrt nach über 10 Jahren nach Österreich zurück

Viele Österreicher:innen dürften sich noch lebhaft an die Zeit vor über einem Jahrzehnt erinnern, als Woolworth-Filialen landesweit präsent waren. Nach einer Insolvenz mussten damals sämtliche Woolworth-Standorte in Österreich ihre Türen schließen. Nun kehrt Woolworth auf den österreichischen Markt zurück. Die Eröffnung des ersten neuen Kaufhauses ist für Ende November in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt geplant. Das Unternehmen möchte sein Angebot im Nonfood-Discount-Bereich erweitern und sich, ähnlich wie im Nachbarland, auch in Österreich fest etablieren.

Discount-Einzelhandel seit 1879

In Deutschland ist Woolworth schon seit einigen Jahren eines der erfolgreichsten Handelsunternehmen mit über 630 Kaufhäusern im ganzen Land. Seit der Gründung im Jahr 1879 hat das Unternehmen maßgeblichen Einfluss auf den Discount-Einzelhandel ausgeübt und gilt heute auch als eine der am stärksten wachsenden Kaufhausketten in Deutschland.

Das Unternehmen hat demnach auch ehrgeizige Pläne für die Zukunft, darunter die Erhöhung der Frequenz in den Innenstädten. Im Jahr 2020 setzte Woolworth einen bedeutenden Meilenstein, indem es in Unna eine innovative Unternehmenszentrale mit einem angrenzenden Logistikkomplex errichtete, was zur Fortsetzung ihres Erfolgskurses beitrug. Im Mai 2023 wagte das Unternehmen den Schritt über die Landesgrenzen und eröffnete seine ersten Filialen in Polen. Bis Ende des Jahres 2023 plant Woolworth einen erneuten Markteintritt in Österreich.

Neue Eröffnung in Eisenstadt

So wird Ende November auch das erste neue Kaufhaus in Eisenstadt eröffnet. Mit einer riesigen Verkaufsfläche von nahezu 1.200 Quadratmetern erwartet die Kundschaft ein breit gefächertes Sortiment, bestehend aus über 10.000 Artikeln. Es umfasst Bekleidung für die gesamte Familie, Haushalts- und Dekorationsartikel, Schuh- und Lederwaren, Kosmetik- und Drogerieprodukte, Spiel- und Schreibwaren, Heimtextilien, Kurzwaren sowie ein bescheidenes Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränken. Ein Merkmal des neuen Konzepts soll die “moderne Ladenarchitektur” sowie ein “besonderes Preis-Leistungs-Verhältnis” sein.

Ivana Jezidzic, Bereichsleiterin Vertrieb von Woolworth Österreich, betonte: „Wir haben den Anspruch, Gutes zu günstigen Preisen anzubieten und dabei möglichst nah an unserer Kundschaft zu sein, um ihr kurze Einkaufswege zu ermöglichen. Daher haben wir uns bewusst dazu entschlossen, unsere erste Filiale in Österreich in einer mittelgroßen Stadt wie Eisenstadt zu eröffnen.“ In Deutschland konzentriert sich Woolworth ebenfalls auf die Stärkung des Einzelhandels in kleinen und mittelgroßen Städten und siedelt sich ergänzend dazu in größeren Innenstädten an.

Breites Alltagsangebot für alle „preisbewussten Kund:innen“

Jezidzic erläuterte das Woolworth-Konzept: „Die Österreicher:innen wissen genau, was ihnen gefällt und was sie suchen. Wir möchten ihnen künftig ein Angebot machen, das ihnen dabei hilft, ihr Zuhause zu verschönern. In unserem Sortiment finden Familien, Singles, Jugendliche genauso wie Senior:innen nahezu alles, was sie für den Alltag benötigen. Wir sprechen keine bestimmte Zielgruppe, sondern alle preisbewussten Menschen an.“

Geplante Expansion in Österreich

Das Unternehmen plant, bis Ende 2024 auf mehr als 30 Standorte in Österreich zu wachsen. Bis Ende dieses Jahres sollen mindestens vier Kaufhäuser eröffnen, das bereits erwähne in Eisenstadt (Burgenland), Mürzzuschlag, Kapfenberg (beide Steiermark) und Neunkirchen (Niederösterreich). Im Jahr 2024 sind weitere Neueröffnungen geplant, darunter auch in den Bundes- und Landeshauptstädten Wien, Innsbruck und Klagenfurt.