World Liberty Financial: Trumps Token Sale floppt

Mitten im Rennen um die US-Präsidentschaft gelauncht, mit einem der bekanntesten Gesichtern des Planeten als Testimonial – und trotzdem ein Flop: Der Start des Krypto-Projektes World Liberty Financial aus dem Hause Trump ist ziemlich mau gestartet. Die Verkäufe des neuen Tokens blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück, und das, obwohl Trump selbst Werbung dafür via X machte.

World Liberty Financial mit dem WLFI-Token ist technisch gesehen ein simpler ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Großmundig wird eine „neue Ära“ des Geldes versprochen, in der das Individuum die Kontrolle von großen Finanzinstitutionen zurückbekommt. Allerdings sind zum Start nur akkreditierte Investoren aus den USA zum Kauf zugelassen. Sie müssen die WLFI-Token mit ETH, USDC, USDT oder WETH bezahlen. In Aussicht gestellt wird ihnen, dass sie dann Stimmrechte für die Weiterentwicklung des Projektes erhalten.

Überzeugt dürfte das bisher nur wenige haben. So wurden bis Mittwoch Früh insgesamt etwa 725 Mio. der WLFI-Token verkauft. Klingt viel, bei einem Schmalspurpreis von nur 0,015 Dollar je Token hat das Projekt bisher aber nur etwa 10,8 Mio. Dollar umgesetzt. Ziel war eigentlich, 300 Mio. Dollar einzunehmen. Das ist für den Launch eines Token, für den der ehemalige und vielleicht künftige US-Präsident wirbt, nicht unbedingt viel.

WLFI soll den US-Dollar stärken – aber wie?

Außerdem wurden bisher nur kleine Mengen der WLFI-Token verkauft. Insgesamt sind 19,3 Milliarden Krypto-Token vorgesehen, bedeutet: Bisher wurden nur etwa 3,8 Prozent des gesamten Vorrats abgesetzt. Das kann sicher daran liegen, dass es sehr eingeschränkt ist, wer die Token kaufen darf. Andererseits ist aber bei dem Projekt sehr unklar, was WLFI eigentlich soll.

Grob formuliert wird im „Gold Paper“ das Ziel, dass man eine Bewegung bauen wolle, die dazu beitragen soll, die Zukunft des US-Dollars in einer einer digitalen Welt zu sichern, ohne sich der zentralisierten Kontrolle der CBDCs zu unterwerfen. „Mit $WLFI sind Sie können Teil der Zukunft des dezentralen Finanzwesens sein“, wird versprochen. Wie das aber gehen soll, ist unklar. Ins Feld geführt werden an den Dollar gebundene Stablecoins. Von diesen gibt es am Markt aber schon mehrere, was die Frage aufwirft, wo nun die Innovation liegt.

Erschwerend dazu kommt, dass der WLFI-Token auf keiner einzigen Exchange gelistet ist – eigentlich etwas, das für größere Projekte im Krypto-Bereich Standard ist. Nur so gelingt es auch, den Token wirklich in Umlauf zu bringen und für eine Preisbildung am Markt zu sorgen.