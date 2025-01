xAI greift ChatGPT mit einer kostenlosen App am iPhone an

Elon Musks AI-Startup xAI will es wirklich wissen: Nachdem das sehr junge Unternehmen im vergangenen Jahr satte 12 Milliarden Dollar (Series B und Series C) aufgenommen hat, folgt nun der nächste Angriff auf den Hauptkonkurrenten OpenAI. Denn xAI hat seinen Chatbot Grok, der bislang nur direkt in Musks Social-Media-Plattform X integriert war, als eigenständige Smartphone-App zugänglich gemacht.

Grok ist in einem ersten Schritt nur am iPhone und in den USA erhältlich und soll dort mobil Bilder generieren oder News zu Sport oder Wetter verarbeiten. Zwei Dinge machen den Chatbot aber anders als zuvor: Zum einen benötigt man nicht mehr zwingend einen X-Account mehr, sondern kann sich auch mit Apple-ID und anderen Accounts anmelden. Und zum anderen ist Grok kostenlos nutzbar, zumindest bis auf weiteres.

Grok-2 und einige Trittbrettfahrer

Grok läuft derzeit auf Grok-2, also der zweiten Version des hauseigenen AI-Modells von Musks Unternehmen. Gut möglich ist, dass schon bald auch der Nachfolger Grok-3 vorgestellt wird, da xAI unbedingt nachlegen muss. Grok-2 liegt derzeit doch deutlich in den Rankings hinter den Modellen von Google (Gemini) und OpenAI zurück. Im App Store kämpft Grok außerdem mit einigen Trittbrettfahrern: Es gibt einige namensähnliche Apps, die dann teilweise sogar Grok-2 via API eingebunden haben.

Denn über die xAI API können Entwickler:innen prinzipiell das AI-Modell des Startups in eigene Apps einbinden. Das bekannteste Beispiel ist Perplexity, das neben KI-Modellen von OpenAI, Anthropic und Meta (Llama) auch Grok-2 integriert hat.