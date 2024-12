xAI von Elon Musk holt im AI-Rennen weitere 6 Milliarden Dollar

Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat in einer neuen Finanzierungsrunde 6 Milliarden Dollar eingesammelt, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Damit erhöht sich das Gesamtinvestment in xAI auf 12 Milliarden Dollar.

An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligten sich 97 Investoren mit einem Mindestbetrag von jeweils 77.593 Dollar. Zu den erwarteten Geldgebern gehören namhafte Venture Capital Firmen wie Valor Equity Partners, Sequoia Capital und Andreessen Horowitz sowie der katarische Staatsfonds Qatar Investment Authority. Die Bewertung des Unternehmens soll bei rund 50 Milliarden Dollar liegen.

xAI wurde 2023 von Elon Musk gegründet und entwickelt unter anderem das KI-Sprachmodell Grok, das verschiedene Funktionen auf der Social Media Plattform X (ehemals Twitter) antreibt. Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten wie ChatGPT soll Grok weniger Einschränkungen bei kontroversen Themen haben. Es generiert zudem Bildere mit Hilfe des deutschen AI-Startups Black Forest Labs und dessen FLUX-Modellen.

xAI will AI-Super-Computer „Colossus“ weiter ausbauen

Das Unternehmen plant den Ausbau seiner Aktivitäten: Neben einer API für Entwickler soll noch in diesem Jahr eine eigenständige Consumer-App auf den Markt kommen. Zudem baute xAI ein Rechenzentrum namens „Colossus“ in Memphis mit 100.000 Nvidia-GPUs auf, die Zahl der AI-Chips soll sogar auf eine Million steigen.

Mit der neuen Finanzierung positioniert sich xAI im Wettbewerb mit etablierten KI-Unternehmen wie OpenAI und Anthropic. Diese haben kürzlich ebenfalls Milliarden-Investments erhalten – OpenAI sammelte 6,6 Milliarden Dollar ein, Anthropic erhielt 4 Milliarden Dollar von Amazon.

Die Expansion von xAI spiegelt sich auch in der Mitarbeiterzahl wider: Von etwa einem Dutzend Mitarbeitern im März 2023 ist das Team auf über 100 Beschäftigte angewachsen. Laut Medienberichten plant das Unternehmen, im kommenden Jahr weitere Finanzmittel einzuwerben.