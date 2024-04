Zolar: Das nächste CleanTech, das große Kredite von Banken aufnimmt

Enpal ist mit Sicherheit der Vorreiter bei den europäischen ClimateTechs, die mit Debt Financing große Beträge lockermachen, um sie in Photovoltaik, Stromspeicher und Co für ihre Kund:innen zu investieren. Nun zieht auch das etwas kleinere Energie-Scale-up Zolar nach. Zolar aus Berlin hat heute bekannt gegeben, dass es Kreditzusagen in Höhe von 100 Millionen Euro von der französischen Großbank BNP Paribas erhalten habe.

Damit wird Folgendes gemacht: Zolar kann so seinen Kund:innen einen neuen Ratenkredit unter dem Namen „zolar Easypay“ anbieten. So muss man sich PV-Anlage und Co nicht einmalig um mehrere zehntausend Euro kaufen, sondern kann sie auch zu einer monatlichen Gebühr, eben über den Ratenkredit, abstottern. Zolar setzt das Kapital der Bank ein, um die Hardware vorab bezahlen zu können. Das machen andere Anbieter am Markt auch bereits.

Zolar arbeitet mit 700 regionalen Handwerkspartnern zusammen, die die Installation der PV-Anlagen und Stromspeicher vornehmen. Das Unternehmen selbst beschäftigt in Deutshcland selbst etwa 500 Mitarbeiter:innen und wird von Jamie Heywood (CEO), Dr. Sarah Müller (CCO), Benjamin Rauser (COO), Anurag Bansal (CFO) und Torben Schwellnus (CTO) geleitet. Der ehemalige CEO und Mitgründer Alex Melzer, der Zolar 2015 ins Leben rief, hat die Leitung der Firma 2023 abgegeben.

Debt Financing macht Schule bei CleanTech

Zolar reiht sich damit in die Riege der ClimateTechs, die Hardware über große Kredite bei Banken vorfinanzieren, ein:

Enpal: Bis zu 3,6 Mrd. Euro, u.a. von Barclays, Bank of America, ING, Blackrock Alternatives und Crédit Agricole

Bis zu 3,6 Mrd. Euro, u.a. von Barclays, Bank of America, ING, Blackrock Alternatives und Crédit Agricole Zolar: Bis zu 100 Mio. Euro von BNP Paribas

Bis zu 100 Mio. Euro von BNP Paribas 1Komma5°: 52,5 Mio. Euro von BNP Paribas, Deutsche Bank und LBBW

52,5 Mio. Euro von BNP Paribas, Deutsche Bank und LBBW neoom: Bis zu 35 Mio. Euro von Solar Capital und Bawag

Debt Financing ist seit geraumer Zeit wieder en vogue, vor allem im Hardware-intensiven ClimateTech-Bereich. Während die Finanzierungsrunden mit Eigenkapital seit der Zinswende und dem Ukrainekrieg von 2022 wieder deutlich zurückgegangen sind, haben vor allem Scale-ups und Unicorns den Kredit bei einer Bank als Finanzierungsinstrument für sich entdeckt. Auch das schwedische Batterie-Unicorn Northvolt oder das auf grünen Stahl spezialisierte schwedische Unternehmen H2 Green Steel haben Debt Financing im großen Stil gemacht und Milliarden aufgenommen (mehr dazu hier).