Zukunftsinstitut: Das sind die 11 globalen Mega-Trends 2025

“Megatrends sind nicht nur oberflächliche Bewegungen, sondern Tiefenströmungen des Wandels“, ist das Zukunftsinstitut überzeugt. In der diesjährigen Megatrend-Analyse werden 11 zentrale Megatrends inklusive Sub-Trends vorgestellt, die als Wegweiser für unternehmerische Entscheidungen dienen sollen. Andererseits geht es darum, “Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt“ zu bieten. Trending Topics hat sich die Trends genauer angeschaut.

Trends, die die Zukunft gestalten könnten

Die Megatrend-Analyse des Zukunftsintituts soll einen Überblick über die langfristigen, globalen Entwicklungen geben, die sowohl Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie prägen. Sie bieten eine Prognose darüber, wie sich bestimmte Themen im kommenden Jahr oder in den nächsten Jahren weiterentwickeln könnten.

„Die Geschwindigkeit des Wandels ist beispiellos. Wer sich nicht aktiv mit den globalen Entwicklungen auseinandersetzt, riskiert, den Anschluss zu verlieren“, so Harry Gatterer, CEO des Zukunftsinstituts, das bereits 1998 in Deutschland gegründet wurde. Mithilfe der identifizierten Trends sollen sich europäische Unternehmen “zukunftssicher aufstellen“. Als oberstes Ziel gelte allerdings, den Wandel begreifbar zu machen und die Zukunft als Chance zu verstehen.

Demografischer Wandel

Der Megatrend demografischer Wandel umfasst tiefgreifende Veränderungen, die durch Verschiebungen innerhalb der Bevölkerungsstrukturen entstehen. Im Vordergrund stehen dabei Alterung, Migration und neue Lebensentwürfe.

Regionen weltweit sind davon unterschiedlich stark betroffen: In Industrieländern führe eine alternde Bevölkerung zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa zu schrumpfenden Erwerbsbevölkerungen und Wohlstandsverlust. Europa versuche, bestehende Systeme zu erhalten. Jüngere, dynamischere Regionen seien bereit, radikalere Veränderungen zu schaffen. In der Megatrend-Analyse werden Länder wie Indien, Kenia oder Saudi-Arabien genannt, die über deutlich jüngere Bevölkerungen verfügen, die in den kommenden Jahrzehnten eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft spielen könnten.

Durch den demografischen Wandel würden sich Werte und Bedürfnisse innerhalb von Gesellschaften verändern. Dies habe tiefgreifende Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung.

Sub-Trends: Diversity, Inklusion, Un-Ruhestand, Multigrafie

Future of Work

Die Arbeitswelt verändert sich durch Technologie, Automatisierung, neue Werte und neue Beschäftigungsmodelle. Flexible Strukturen und hybride Arbeitsweisen sowie eine stärkere “Human Centricity” prägen laut dem Zukunftsinsitut die Zukunft der Arbeit. Dabei soll der Megatrend „Future of Work“ über die „New Work“-Bewegung hinausgehen. Arbeit wird als zentraler Bestandteil der menschlichen Identität in einer vernetzten Welt beschrieben.

Die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit verschwimme zunehmend, wobei neue Arbeitsmodelle wie hybride Arbeitsformen gekommen seien, um zu bleiben. Ein entscheidender Faktor in diesem Wandel sei die technosoziale Arbeitswelt: Technologie wird hier nicht nur als Werkzeug betrachtet, sondern als aktiver Akteur, der mit Menschen interagiert und sie beeinflusst. Künstliche Intelligenz und Automatisierung würden dabei die Arbeitsdynamik verändern. Die Herausforderung läge darin darin, technologische und soziale Kompetenzen zu vereinen und eine produktive, menschenzentrierte Arbeitskultur zu schaffen.

Sub-Trends: AI-Empowerment, AI-Leadership, Omni Interaction, Resilienz, Post New Work Era

Globalisierung

Die Globalisierung beschreibt die dynamische, weltweite Verflechtung von Märkten, Kulturen und politischen Systemen. Sie ist nicht nur ein wirtschaftliches Phänomen, sondern auch ein treibender Faktor für gesellschaftliche, kulturelle und technologische Veränderungen.

Trotz regionaler Unterschiede und Gegenbewegungen bleibe sie ein zentraler Treiber wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen. Geopolitische Spannungen und protektionistische Tendenzen zeigen, wie eng global verflochtene Systeme miteinander verbunden sind. Gleichzeitig werden die sozialen und ökologischen Kosten zunehmend hinterfragt, wie zuletzt an Trumps Zollerhöhungen deutlich wurde. Laut dem Zukunftsinstitut wird die globale Zusammenarbeit durch neue geopolitische Herausforderungen zunehmend auf die Probe gestellt.

Sub-Trends: Rise of China, Erschöpftes Europa, Global Work Dynamics, Migration Shifts

Ökointelligenz

Die Menschen würden ein wachsendes Bewusstsein für ihre Rolle in natürlichen Systemen und für nachhaltige Lösungen entwickeln. Heute umfasse der Trend der Ökointelligenz nicht nur technologische Innovationen wie KI und Blockchain, sondern auch soziale Bewegungen wie Fridays for Future, die das Bewusstsein für die Dringlichkeit von Umwelt- und Klimaschutz stärken. Gleichzeitig wachse die Forderung nach mehr Transparenz und Verantwortung in der gesamten Wertschöpfungskette. Politische Initiativen wie der Green Deal der EU würden die zunehmende Integration von Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Fortschritt widerspiegeln.

Sub-Trends: Biodiversität, Energy Management, Circular Economy, Water Management

Identitätsdynamik

Laut dem Zukunftsinstitut wandeln sich individuelle und kollektive Identitäten hin zu einer vielfältigeren und komplexeren Gesellschaft. Hybride Lebensstile, neue Rollenbilder und Wertegemeinschaften sind Beispiele dafür. Der Megatrend Identitätsdynamik zeigt, dass Identitäten heute flexibel und aktiv gestaltet werden – oft auch über Social Media. Neben der Individualisierung suchen Menschen aber auch zunehmend nach Zugehörigkeit und Orientierung.

Sub-Trends: Digitale Identitität, Diversity, Hyper-Personalisierung, Work-Life-Blending

Konnektivität

Der Megatrend Konnektivität beschreibt die Vernetzung von Menschen, Maschinen und Organisationen über digitale Infrastrukturen und ist ein gesellschaftlicher Wandel, der tief in unsere sozialen Strukturen eingreift. Dadurch sollen Kommunikationsmuster verändert, globale Beziehungen verstärkt, neue Arbeitsmodelle geschaffen und Innovationen vorangetrieben werden. KI und vernetzte Plattformen sollen Lösungen bieten, um diese Komplexität zu bewältigen, indem sie Daten analysieren und Entscheidungen optimieren. Gleichzeitig bestehen Risiken wie Filterblasen, Desinformation und die Überlastung sozialer Systeme.

Die Herausforderung bestehe darin, die Potenziale der Vernetzung verantwortungsvoll zu nutzen, ohne die Anpassungsfähigkeit von Menschen und Organisationen zu überfordern. Dies erfordere technologische Innovationen sowie einen integrativen “Human centered Approach“. Letztlich muss Konnektivität die Komplexität handhabbar machen und nicht verstärken.

Sub-Trends: Open Source AI, Trust Technology, Extended Reality, Responsible AI, GreenTech

Gesundheit

Gesundheit werde zunehmend umfassend als individuelles, kollektives und planetares Gut verstanden. Im Mittelpunkt dieses Megatrends stehen Prävention, digitale Technologien und ein ganzheitliches Wohlbefinden. Im Grunde gehe es um die Transformation des Verständnisses von Gesundheit, weg von rein medizinischen Ansätzen hin zu einem ganzheitlichen Modell. Stand früher Krankheitsbekämpfung an erster Stelle, so sollen heute die Prävention und Wohlbefinden im Vordergrund stehen – beeinflusst durch technologische Innovationen wie Wearables und KI.

Die Digitalisierung ermöglichE eine intensivere Eigenverantwortung der Menschen für ihre Gesundheit. Gleichzeitig erhöhe sich der Bedarf der alternden Bevölkerung an innovativen Pflege- und Präventionsmodellen. Für ein effektives und nachhaltiges Gesundheitssystem müssen der Analyse nach globale Zusammenarbeit und technologische Entwicklung Hand in Hand gehen.

Sub-Trends: Longevity, Detocing, Mental Health Awareness, Digital Human Care

Mobilität

Die Mobilität der Zukunft wird laut dem Zukunftsinstiut durch drei zentrale Faktoren geprägt: technologische Innovation, Umweltverantwortung und neue Nutzungsgewohnheiten. Diese Entwicklung führe zu einem fundamentalen Wandel in der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen.

Der Megatrend Mobilität ist eng mit Ökointelligenz, Urbanisierung und Konnektivität verbunden. Die Herausforderung: Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig den Bedürfnissen der Nutzer:innen gerecht zu werden. Der Trend gehe vom Besitzdenken hin zu flexiblen Nutzungsmodellen. Carsharing und Elektrofahrzeuge als Teil gemeinschaftlicher Mobilitätsangebote sollen an Bedeutung gewinnen.

Sub-Trends: Autonomes Fahren, Digital Twins, Dekarbonisierung, Luftmobilität

Sicherheit

Hier stehen nicht nur Sicherheitsfragen auf globaler, institutioneller und individueller Ebene im Fokus. Es gehe auch um ein breites Spektrum an Bedrohungen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben.

In Kriegsgebieten oder durch den Klimawandel bedingte Lebensraumverluste stehen andere Sicherheitsfragen im Vordergrund. In stabileren Regionen geht es um den Schutz von Wohlstand und Institutionen. Die Digitalisierung bringe neue Risiken mit sich, wie Cyberangriffe, Datenmissbrauch und Fake-News, die sowohl Individuen als auch Unternehmen und Staaten betreffen. In Europa würden Energie- und Wasserversorgung sowie der Klimawandel zunehmend als Sicherheitsfragen ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Geopolitische Spannungen und politische Polarisierung verschärfen die globalen Unsicherheiten. Deshalb brauche es Resilienzstrategien, die allerdings mit wachsender Komplexität einhergehen.

Sub-Trends: Ethical Frameworks, Cyber Security, Military Innovation, Crisis Management

Urbanisierung

Der Megatrend Urbanisierung dreht sich rund um die fortschreitende Verdichtung von Städten auf verschiedenen Ebenen. Dies bringe sowohl positive als auch herausfordernde Auswirkungen für die Städte und die umliegenden Regionen mit sich. Städte seien für Menschen weiterhin der wichtigster Lebensraum der Zukunft. Sie werden als hyperkomplexe, dynamische Systeme und kreative, wirtschaftliche und politische Zentren verstanden.

Heute liege der Fokus nicht nur auf Wirtschaft und sozialer Notwendigkeit, sondern auf der Gestaltung nachhaltiger und lebenswerter Städte. Themen wie Überbevölkerung, Umweltbelastung und soziale Ungleichheiten würden dabei die städtische Entwicklung prägen. Kleinere Städte und ländliche Gebiete gewinnen der Megatrend-Analyse nach als innovative Zentren an Bedeutung.

Die Herausforderung besteht darin, Wachstum mit Lebensqualität zu verbinden und zukunftsfähige städtische Räume zu schaffen.

Sub-Trends: Green Spaces, Bevölkerungswachstum, Bioklimatische Architektur, Empathic City

Wissenskultur

Der Megatrend Wissenskultur zeigt, wie Wissen im Laufe der Zeit immer zugänglicher wurde. Heute ist Wissen nicht nur individuell, sondern ein kooperatives und dezentrales Phänomen, das durch digitale Netzwerke geteilt wird. Trotz des breiten Zugangs gibt es weiterhin Ungleichheiten durch soziale und technologische Barrieren. Zudem stellt die Informationsflut und die Unterscheidung zwischen verlässlichen und falschen Quellen eine große Herausforderung dar.

Wissenskultur wird durch Technologien wie KI, Plattformen und immersive Medien vorangetrieben. Digitale Kompetenzen wie algorithmisches Denken und Datenschutz seien entscheidend, ebenso wie ein tieferes Verständnis für die soziale und technische Funktionsweise von Technologie. In einer datengetriebenen Gesellschaft sei es notwendig, digitale Informationen zu bewerten und ethische Fragestellungen zu berücksichtigen.

Sub-Trends: Digital Literacy, EdTech, Digital Divide, Explorer Networks

Die Megatrend-Analyse wurde vom Zukunftsinstitut auf Basis von Trendanalysen, Studien und eigens entwickelten Methoden erstellt.