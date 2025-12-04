Podcast

Zwischen AI Slop und Popos: Wie AI Startups ihr Branding ruinieren

Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) begrüßen in der Folge 55 des AI Talk Andreas M. Keck , den Gründer von beamr.studio, einer Beratung für Brand-Positionierung im B2B-Tech-Bereich. Die Themen:

  • 💬 Das Problem der Generic Copy: Y Combinator-Startups mit 90-Millionen-Dollar-Funding verwenden austauschbare Slogans wie „Get ready for anything“ – niemand versteht, was die Firmen eigentlich tun

  • 🕳️ Die Butthole Era of Design: US-Entwickler Radek Sienkiewicz entdeckt den Trend zu kreisförmigen Logos bei OpenAI, Anthropic, Meta & Co – eine Design-Ära, die 2022 mit ChatGPT begann

  • 🎨 Von Skeuomorphism zu Popo-Löchern: Die Evolution der Design-Epochen – von 3D-Glossy über Flat Design bis zur aktuellen Kreis-Ära mit Purple-Faible

  • 🤖 AI gegen AI Slop: Andreas Keck zeigt, wie man mit simplen Prompting-Regeln in 5 Minuten bessere Copy erstellt – von „anything“ zu konkreten Outcomes für Finance-Teams

  • 💰 Investoren vs. Kunden: Die strategische Falle zwischen vagem Unicorn-Versprechen für VCs und klarer Marktpositionierung – warum Startups sich entscheiden müssen

  • 🔮 Ausblick und Gasthaus Birner: Wird Liquid Glass die nächste Design-Welle oder bleibt GeoCities-Retro die wahre Differenzierung? Plus: Wiens legendärste Wirtshaus-Website als Anti-Vorbild

