Zwischen AI Slop und Popos: Wie AI Startups ihr Branding ruinieren

Die AI Talk Hosts ⁠Jakob Steinschaden⁠ (Trending Topics, ⁠newsrooms⁠) und ⁠Clemens Wasner⁠ (⁠enliteAI⁠, ⁠AI Austria⁠) begrüßen in der Folge 55 des AI Talk Andreas M. Keck , den Gründer von ⁠beamr.studio⁠, einer Beratung für Brand-Positionierung im B2B-Tech-Bereich. Die Themen:

Y Combinator-Startups mit 90-Millionen-Dollar-Funding verwenden austauschbare Slogans wie „Get ready for anything“ – niemand versteht, was die Firmen eigentlich tun

🕳️ Die Butthole Era of Design: US-Entwickler Radek Sienkiewicz entdeckt den Trend zu kreisförmigen Logos bei OpenAI, Anthropic, Meta & Co – eine Design-Ära, die 2022 mit ChatGPT begann

🎨 Von Skeuomorphism zu Popo-Löchern: Die Evolution der Design-Epochen – von 3D-Glossy über Flat Design bis zur aktuellen Kreis-Ära mit Purple-Faible

🤖 AI gegen AI Slop: Andreas Keck zeigt, wie man mit simplen Prompting-Regeln in 5 Minuten bessere Copy erstellt – von „anything“ zu konkreten Outcomes für Finance-Teams

💰 Investoren vs. Kunden: Die strategische Falle zwischen vagem Unicorn-Versprechen für VCs und klarer Marktpositionierung – warum Startups sich entscheiden müssen