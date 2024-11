85.000 Dollar für Bitcoin – und noch kein Ende in Sicht

Der Welt größte und wichtigste Kryptowährung marschiert weiter und weiter nach oben. Gerade hat BTC die Marke von 85.000 Dollar durchbrochen und sich damit seit dem Anfang des Jahres 2024 verdoppelt – und es scheint derzeit kein Halten zu geben. Dass die 86.000 fallen, ist nur mehr eine Frage von Minuten, und dann schaut die Krypto-Welt wahrscheinlich dabei zu, wie Bitcoin Richtung 90.000 oder sogar 100.000 Dollar strebt.

Was ist passiert? Darauf gibt es aktuell nur eine Antwort, nämlich Donald Trump. Es gibt weder technische Gründe noch ökonomische Gründe, warum sonst BTC auf neue Höhen steigt – denn das Bitcoin Halving ist Monate her und müsste eigentlich erst Mitte 2025 seine Effekte (Verknappung des Angebots frischer BTC bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage) ausspielen; und die Bitcoin ETFs stehen bereits seit Jahresbeginn.

Bitcoin hat innerhalb der letzten 7 Tage um 26 Prozent zugelegt; innerhalb des letzten Monats um 36 Prozent, und vergleicht man den Wert mit jenem vor einem Jahr, dann sind es sogar 136 Prozent plus. Der BTC-Anstieg hat den gesamten Krypto-Markt mit nach oben gerissen, auch Ethereum, Solana, Cardano, Dogecoin, SHIBA INU und viele viele andere Token sind bei Preisen angelangt, die vor wenigen Monaten nach unrealistisch schienen.

Viele Spekulationen nähren den Bitcoin-Kurs

Das alles passiert nur auf Basis der Annahme, dass Trump wirlich der Krypto-Präsident wird, als der er sich bei der Branche bewarb. Bis auf das, dass er Elon Musk zu seinem engsten Vertrauten und „Star“ auserkor, ist noch nichts Handfestes passiert; und Musk ist eben als Krypto-Freund und Dogecoin-Pumper der Sonderklasse bekannt. Doch die Branche geht nun davon aus, dass der Kreuzzug der SEC gegen Kryptowährungen und die Firmen dahinter ein Ende hat, und das neue Gesetze klarere und liberalere Regeln schaffen werden.

Andressen Horowitz etwa, einer der größten Investoren der USA, hat da eine Einschätzung dazu. „In den nächsten Monaten werden wir eine Reihe von Spekulationen und „Hot Takes“ darüber hören, was aus gesetzgeberischer und regulatorischer Sicht geschehen wird – der größte Teil davon wird einfach nur Lärm sein. Die Wahrheit ist, dass es zu früh ist, um zu sagen, wie sich alles entwickeln wird, aber was wir wissen, ist, dass es für die Branche von Bedeutung ist. Wir sind sehr optimistisch, dass die Regierung nun die Innovation fördern, den Fortschritt beschleunigen und das Krypto-Ökosystem in den USA florieren lassen wird“, heißt es in einem Blog-Post des VCs, dessen Gründer Trump offen unterstützen (mehr dazu hier).