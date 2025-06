AI Talk #28: Builder.ai 🤯 | NYT 🤝 Amazon | xAI 💸 Telegram | Gast: Bernhard Hauser

Was bedeutet es wirklich, Unternehmen „AI First“ aufzubauen? Die AI Talk-Hosts Jakob Steinschaden von Trending Topics und Clemens Wasner, KI-Unternehmer bei EnliteAI und Chairman von AI Austria, begrüßen in dieser Folge den Startup-Unternehmer Bernhard Hauser, der mit Waterglass kleine Software-Unternehmen aufkauft und durch KI optimiert. Außerdem in dieser Folge:

Kollaps und Luftumsätze bei Builder.ai

Opera bringt AI-basierten Browser „Neon“

NYT & Amazon Deal

xAI investiert ordentlich bei Telegram

ChatGPT Plus kostenlos für Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate



