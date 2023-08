AI21 Labs: Das neueste israelisches AI-Unicorn greift ChatGPT mit 155 Mio. Dollar an

Sie haben zum einen das Sprachmodell Jurassic-2 entwickelt und bieten zum anderen mit Wordtune eine KI-Schreibhilfe vor Content-Macher:innen an – und gehören jetzt zum Kreis der neuen AI-Unicorns. Denn das 2017 gegründete KI-Scale-up AI21 Labs hat heute bekannt gegeben, dass es erfolgreich 155 Millionen US-Dollar in der Serie-C-Finanzierung aufgebracht hat. Zu den Investoren gehören Walden Catalyst, Pitango, SCB10X, b2venture, Samsung Next und Prof. Amnon Shashua, mit Beteiligung von Google und NVIDIA. AI21 Labs gilt als einer der Herausforderer von ChatGPT und ist ein wichtiger Partner von Amazon Web Services.

Mit dieser neuen Finanzierungsrunde beläuft sich das aufgebrachte Kapital des Unternehmens insgesamt auf 283 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,4 Milliarden US-Dollar. Damit kann sich AI21 Labs neben OpenAI, Anthropic, Cohere, Inflection AI und anderen zu den führenden Anbietern von generativer KI zählen. Die Gründer Yoav Shoham, Ori Goshen und Amnon Shashua sind in der israelischen Gründerszene keine Unbekannte. Yoav Shoham hat bereits zwei Startups (Timeful und Katango) an Google verkauft, Amnon Shashua ist der CEO von MobilEye, das 2015 um satte 15,3 Mrd. Dollar an Intel verkauft wurde. Und Goshen hat mit CrowdX ebenfalls bereits ein Startup gegründet.

„Die aktuelle Finanzierungsrunde wird das Wachstum des Unternehmens vorantreiben und uns unserem Ziel näher bringen, die nächste Stufe der KI mit Begründungsfähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu entwickeln“, so Shashua in einer Aussendung. „Wir sind der Meinung, dass die Auswirkungen der Wachstumspläne von AI21 Labs bald weltweit spürbar sein werden.“

Ein Mittel gegen AI-Halluzinationen

Mit NVIDIA haben die Israelis den wohl wichtigsten Player im AI-Hype als Investor bekommen. „Generative KI treibt eine neue Ära der Berechnung in jeder Branche voran“, so Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, das an der Finanzierungsrunde teilgenommen hat. „Die innovative Arbeit des Teams von AI21 Labs wird Unternehmen helfen, Produktivität und Effizienz mit generativen KI-basierten Systemen zu steigern, die genau, vertrauenswürdig und zuverlässig sind.“

Was sich Ai21 Labs auf die Fahnen schreibt, ist das so genannte Halluzinieren von Sprachmodellen – also das Erstellen von Inhalten, die falsch oder erfunden sind – verhindern zu können. Dazu hat das Unternehmen kürzlich die Contextual Answers API gelauncht, die die Spezifität und Relevanz der Antworten von generativen KI-Chatbots verbessern soll, indem sie sich auf die Informationen stützt, die von der Organisation, die den Chatbot betreibt, hochgeladen werden können.

Die größten AI-Finanzierungsrunden im Überblick