Peachies: Windel-Startup mit Austro-Gründerin sammelt 2,4 Millionen Euro ein

Erst im vergangenen Jahr hat das in London ansässige Jungunternehmen Peachies, deren Mitgründerin Rima Suppan aus Österreich stammt, ein Millioneninvestment aufgestellt. Nun hat die Premium-Windelmarke, die auf ein Abonnementmodell setzt, eine neue Investitionsrunde von 2,1 Millionen Pfund (etwa 2,4 Millionen Euro) abgeschlossen.

Zehnfaches Umsatzwachstum im Jahr 2024

„Elternschaft ist kein Lifestyle-Trend. Es ist Liebe, Logistik, Lachen und Überwältigung – oft alles auf einmal. Wir wollen Eltern helfen, sich gesehen, unterstützt und gestärkt zu fühlen. Luxus bedeutet heute Zeit, Seelenfrieden und weniger Dinge, um die man sich kümmern muss. Das ist es, was wir aufbauen – und wir stehen erst am Anfang“, sagt Rima Suppan, Mitgründerin von Peachies.

Leiter der Runde waren ArmaVir Partners, ein in New York ansässiger Wachstumsinvestor, und Triple B aus Amsterdam. Auch beteiligt ist eine ausgewählte Gruppe von Foundern und leitenden Angestellten bei führenden Konsumgüterherstellern wie Tutti Bambini, Lick und Peloton. Peachies will nun seinen Service skalieren, der sich darauf konzentriert, das Windelerlebnis für britische Familien radikal zu verbessern. Im vergangenen Jahr hat die Jungfirma ein zehnfaches Umsatzwachstum verzeichnet. Über 25.000 Familien in Großbritannien nehmen die Dienste des Startups in Anspruch.

Peachies will Windelbranche revolutionieren

Die Windeln von Peachies sollen besonders weich und saugfähig sein und keine umweltschädlichen Chemikalien, Farbstoffe oder Duftstoffe enthalten. Zwar handelt es sich um Einwegprodukte, jedoch sollen sie biologisch komplett abbaubar sein. Dafür nutzt die Jungfirma für die Windeln nur pflanzenbasierte Materiale. Damit will das Jungunternehmen die Windelbranche revolutionieren.

Peachies hat vier Millionen Kund:innen sowie Firmen wie Montana Brown, Lucy Watson und Emily Blackwell als Partner erreicht. Darüber hinaus hat die Jungfirma Kooperationen mit anderen Herausforderermarken wie TRIP und Oddbox gestartet.

„Wir sind ein kleines, rauflustiges Team, und als Gründerinnen konzentrieren Rima und ich uns darauf, sicherzustellen, dass unser Team in der Lage ist, kreativ durchdachte, innovative Lösungen für Windelwechsler:innen zu entwickeln. Mit solchen wertorientierten Partnern an Bord, die an diesen Ansatz glauben, sind wir bereit, unsere Reise zu einem wachstumsstarken, nachhaltigen Unternehmen zu beschleunigen“, so Peachies-Mitgründerin Morgan Mixon.