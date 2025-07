Innovationspreis Burgenland 2025: Nur noch bis heute bewerben!

Last Call

Die Wirtschaftsagentur Burgenland und die Wirtschaftskammer Burgenland rufen zur Teilnahme am Innovationspreis Burgenland 2025 auf. Die Auszeichnung prämiert zum 31. Mal herausragende Produkte, Verfahren und Dienstleistungen burgenländischer Unternehmen. Teilnahmeberechtigt sind Firmen mit Sitz im Burgenland, deren Innovationen überwiegend vor Ort entwickelt wurden und bereits am Markt sind.

Aufgepasst: Die Einreichung erfolgt online ist nur noch bis heute, den 2. Juli 2025, möglich.

Als Hauptpreis winken 7.000 Euro Preisgeld, gesponsert von der Bank Burgenland, sowie die automatische Nominierung für den Staatspreis Innovation 2025. Zusätzlich werden Kategoriensieger in den Bereichen Innovative Dienstleistungen, KMU und Großunternehmen gekürt. „Das Burgenland steckt voller unternehmerischer Energie und Tatkraft. Als Bank Burgenland wollen wir mit unserer Unterstützung jene Menschen stärken, die mit Innovationsgeist unsere Region gestalten“, betont HYPO Bank-Burgenland Vorstandsmitglied Andrea Maller-Weiß.

Neues Online-Portal vereinfacht Bewerbungsprozess

„Mit dem Innovationspreis Burgenland setzen wir ein Zeichen für Fortschritt und Kreativität in unserer Region“, erklärt Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland. Erstmals erfolgt die Einreichung über das neue Online-Portal. Interessierte Unternehmen können dort ihre Innovationen präsentieren – vorausgesetzt sie ist nicht länger als fünf Jahre am Markt und wurde bisher noch nicht eingereicht. Nach Ablauf der Einreichfrist tagt die Jury noch im Juli, bevor am 1. Oktober 2025 die Preisverleihung stattfindet.

Alle Teilnehmer:innen profitieren von der Präsentation ihrer Innovation auf der Website des Wettbewerbs, bei der Ausstellung im Rahmen der Preisverleihung sowie in den sozialen Medien. „Innovation ist der Motor unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Der Innovationspreis zeigt die großartige Kreativität und Leistungsfähigkeit unserer Betriebe. Wer teilnimmt, stärkt nicht nur seine eigene Marktposition, sondern setzt auch ein Zeichen für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes“, unterstreicht Andreas Wirth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland.

Erfolgsgeschichten burgenländischer Innovator:innen

Der Hauptpreisträger 2024, die BHM-Tech Produktionsgesellschaft mbH, entwickelt mit „contact forte“ eine innovative Hörlösung. „Die Teilnahme am Innovationspreis Burgenland 2024 mit unserem ‚contact forte‘ war für uns eine Herzensangelegenheit. Es hat uns die Bühne gegeben, zu zeigen, dass in einer kleinen Hörlösung Hochtechnologie, jahrelange Entwicklungsarbeit und ganz viel Leidenschaft stecken“, so Geschäftsführer Markus Friedrich Hütter. Zu den Kategoriensiegern 2024 zählten die cal gmbh aus Mattersburg, Dr. Bohrer Lasertec GmbH aus Neusiedl und Weitzer Parkett Produktionsgesellschaft GmbH aus Güssing.

Der Gesamtsieger wird automatisch für den Staatspreis Innovation nominiert, den die Austria Wirtschaftsservice (aws) im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort organisiert. Für 2025 wurden bereits die Firma BHM-Tech Produktionsgesellschaft mbH, Dr. Bohrer Lasertec GmbH und BECOM Electronics GmbH für den Staatspreis Innovation nominiert. Zusätzlich gibt es für das Sieger-Unternehmen Nominierungen für die Sonderpreise ECONOVIUS und VERENA.