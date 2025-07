Talon.One: Lieferando-Founder erhält 114 Millionen Euro für KI-gestützte Loyalty-Software

Das Berliner Jungunternehmen Talon.One sichert sich eine Finanzierung in Höhe von 114 Millionen Euro. Die Plattform für Loyalty- und Promotion-Software plant, mit dem frischen Kapital ihre KI-Funktionen auszubauen und die Unternehmenskapazitäten branchenübergreifend zu erweitern.

An der Finanzierungsrunde beteiligen sich die neuen Investoren Silversmith Capital Partners und Meritech Capital sowie der Bestandsinvestor CRV. Das Unternehmen wurde 2015 von Lieferando-Founder Christoph Gerber nach dessen Exit gegründet und beschäftigt Teams in Berlin, London, Boston und Singapur. Talon.One bedient über 270 Kunden in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum mit ihrer SaaS-Lösung.

Talon.One entwickelt eine sogenannte Incentive-Engine – ein System, das Kundenbindungsprogramme, Promotionen und Gamification in einer ganzheitlichen Plattform vereint. Zu den Kunden zählen namhafte Marken wie H&M, Adidas, Bosch, Sephora, Ticketmaster und Nordstrom. Die Architektur der Plattform und Integrationen mit Partnern wie Braze und Shopify ermöglichen eine nahtlose Implementierung.

Investition in KI und Unternehmenswachstum

„Diese Investition ist ein starkes Vertrauensvotum für die Plattform, die wir aufgebaut haben, und für den Wert, den wir den vertrauenswürdigsten Marken der Welt bieten“, so Christoph Gerber, CEO von Talon.One. COO und Mitgründer Sebastian Haas ergänzt: „In diesem nächsten Kapitel geht es vor allem um Skalierung und Umsetzung. Mit dieser Investition werden wir die Innovation im Bereich KI beschleunigen, die Funktionalität für Unternehmen verbessern und die flexibelste und leistungsfähigste Incentive-Infrastruktur auf dem Markt weiter ausbauen.“

Die Plattform soll Marketing- und Produktteams dabei helfen, jede Art von Anreizen zu starten und zu verwalten – von Prozent-Rabatten über mehrstufige Treueprogramme bis hin zu Cashback-Kampagnen und gamifizierten Erlebnissen. All dies geschieht über ein einheitliches System, das sich in bestehende Technologie-Stacks integrieren lässt und für verschiedene Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie, Lebensmittelketten und Finanzinstitute skalierbar ist.

Strategische Bedeutung von Loyalty-Software

„Talon.One definiert weiterhin neu, wie Loyalität und Promotion für moderne Unternehmen aussehen sollten“, sagt Alex Clayton, General Partner bei Meritech Capital. Auch Sri Rao, General Partner bei Silversmith Capital Partners, ist voll des Lobes: „Talon.One löst ein unglaublich komplexes und geschäftskritisches Problem mit einer eleganten, unternehmensgerechten Infrastruktur. Sie haben die modernste und skalierbarste Plattform in einer großen Kategorie entwickelt. Wir freuen uns, sie zu unterstützen und Teil ihres nächsten Wachstumskapitels zu werden.“