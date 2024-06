Aira erhält Kreditzusagen in Höhe von 200 Mio. Euro für Wärmepumpengeschäft

Das schwedische Clean-Energy-Tech-Unternehmen Aira hat erst in diesem Jahr eine Finanzierungsrunde in Höhe von 145 Millionen Euro aufgestellt (wir berichteten). Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich Kreditzusagen in Höhe von 200 Millionen Euro von BNP Paribas gesichert hat. Diese finanzielle Partnerschaft zielt darauf ab, die Installation von Airas Wärmepumpen in deutschen Haushalten voranzutreiben. Das Berliner Unternehmen hat es sich zum Ziel gemacht, eine neue Ära in der Heiztechnologie einzuläuten.

Aira will „Wärmepumpen für jeden Haushalt“ zugänglich machen

Die Kreditzusage wurde in Airas erstem Jahr auf dem Markt gesichert. „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Aira, mit dem wir die Wärmepumpentechnologie durch erschwingliche monatliche Zahlungslösungen für jeden Haushalt zugänglich zu machen. Mit umfangreichen Fremdfinanzierungsmöglichkeiten von Partnern wie BNP Paribas können wir eine große Hürde für die Einführung von Wärmepumpen aus dem Weg räumen und unseren Rollout in ganz Europa beschleunigen. Diese Verbriefung durch BNP Paribas ermöglicht eine zugängliche Verbraucherfinanzierung und stellt einen wichtigen Beitrag zur Abkehr von fossilen Heizungen in Europa dar“, erklärt Martin Lewerth, CEO der Aira Group.

Eirik Winter, CEO der BNP Paribas Group Nordic Region, sagt: „Saubere und erschwingliche Energielösungen für Privathaushalte sind ein entscheidender Faktor für den Übergang zu einer inklusiven Net-Zero-Wirtschaft. Wir freuen uns, Aira bei dieser wichtigen Initiative zur Beschleunigung des Umstiegs auf Wärmepumpen und der Energiewende unterstützen zu können. Diese Partnerschaft steht nicht nur im Einklang mit unseren strategischen Zielen, nachhaltige Investitionen zu fördern, sondern bietet auch die Möglichkeit, eine innovative Anlageklasse in Europa zu entwickeln.“

Innovative Finanzierungen für die Energiewende

„Wir sind sehr stolz darauf, uns diesen Finanzierungsrahmen in Höhe von 200 Millionen Euro mit BNP Paribas gesichert zu haben. Diese Finanzierung ist ein entscheidender Baustein unserer Fundraising-Strategie, und die Mittel werden eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der hohen Vorabkosten spielen, denen unsere Kund:innen derzeit gegenüberstehen. Die Unterstützung durch BNP Paribas unterstreicht die wesentliche Bedeutung innovativer Finanzierungen für die Energiewende und hebt die wachsende Anerkennung von Energielösungen für Haushalte im Kampf gegen den Klimawandel und zur Verbesserung der Energiesicherheit hervor“, so Ane Launy, CFO der Aira Group.