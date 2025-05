Aléa Pictures: 3D-Visualisierung als Schlüssel zur digitalen Markenkommunikation

Es gibt Produkte und Dienstleistungen, die schwieriger zu vermarkten sind als andere. Manchmal ist es nicht einfach, ein Angebot für potenzielle Kund:innen verständlich aufzubereiten. Das Wiener Digitalstudio Aléa Pictures will Unternehmen dabei helfen, solche Produkte und Dienstleistungen begreiflich, visuell ansprechend und digital erlebbar zu machen. Der Fokus liegt auf der Erstellung hochwertiger 3D-Visualisierungen, interaktiven Produktkonfiguratoren sowie animierten Präsentations-Tools. Diese sollen insbesondere in Marketing, Vertrieb und Markenauftritt zur Anwendung kommen.

Aléa Pictures entwickelt maßgeschneiderte Kommunikationslösungen

Christian Rauch hat die Jungfirma im Jahr 2021 in Graz gegründet. Aléa Pictures versteht sich als Schnittstelle zwischen Technologie, Design und Kommunikation. Das Startup bietet Lösungen für Unternehmen, die ihre Produkte greifbar präsentieren oder komplexe Prozesse einfach und verständlich erklären müssen. Die Leistungen von Aléa Pictures richten sich an Unternehmen aller Branchen – vom Industrieunternehmen über Zulieferbetriebe, Interessenvertretungen und öffentliche Institutionen bis hin zu Startups. Aléa Pictures will gemeinsam mit seinen Kund:innen maßgeschneiderte Kommunikationslösungen entwickeln, die gleichzeitig informativ, interaktiv und visuell hochwertig sind.

Ein besonderer Meilenstein in der Geschichte des Jungunternehmens ist die Teilnahme an der EXPO 2025 in Osaka. Aléa Pictures wurde im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens für den Auftritt im Innovation Lab Austria des Österreich-Pavillons ausgewählt. Hier präsentiert die Jungfirma eine eigens entwickelte 3D-Animation zur österreichischen Braukultur. Ziel ist es, die digitale Kommunikation als Brücke zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und globaler Sichtbarkeit zu demonstrieren.

„3D macht aus komplexen Produkten klare Geschichten“

„3D ist nicht bloß ein Hype – es ist das neue Jetzt der Markenkommunikation. Wer heute auf 3D setzt, kommuniziert zukunftsfähig: flexibel, kanalübergreifend und visuell auf den

Punkt. Wer es nicht tut, riskiert, übersehen zu werden. 3D macht aus komplexen Produkten klare Geschichten – und aus guter Kommunikation messbaren Erfolg. Verständlichkeit schafft Vertrauen, Vertrauen verkauft – und das schneller, besser und nachhaltiger“, erklärt Founder Christian Rauch.