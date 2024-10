Amazon Future Engineer: Programmierkurs für Schüler:innen startet in die nächste Runde

Die europäische Initiative “Meet and Code“ zielt auf die digitale Bildung von Schüler:innen ab. 2024 werden im Rahmen dessen 1.000 kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche zum Thema Zukunftstechnologien angeboten – rund 30 davon in Österreich. Als Partner daran beteiligt sind die Bildungsinitiative von Amazon “Amazon Future Engineer“ und lokale Vereine wie etwa das Wiener Social Business “DaVinciLab“ und das “Future Learning Lab“.

Digitale Grundbildung: Programmieren lernen

Es ist das zweite Mal in Folge, dass über die Initiative kostenlose Programmierkurse für Schulklassen in Österreich angeboten werden. Im Mittelpunkt steht der virtuelle Kurs namens “Coding & Game Design mit Scratch“, der von DaVinciLab entwickelt wurde. Er richtet sich an Schüler:innen der Sekundarstufe 1 – egal ob Gymnasium oder Mittelschule. Lehrer:innen können ihre Klassen im Zuge des Unterrichtsfaches “Digitale Grundbildung“ anmelden und müssen selbst nicht über Programmier-Skills oder fundiertes Know-how verfügen.

Anmeldungen noch bis 31. Oktober 2024

In “Coding & Game Design mit Scratch“ sollen den Jugendlichen praxisorientierte Lerninhalte auf spielerische Art vermittelt werden. Nach dem Abschluss des virtuellen Programmierkurses liegt es den Schüler:innen frei, ihre erstellten Projekte beim Amazon Future Engineer Youth Hackathon einzureichen.

Im Schuljahr 2024/2025 haben insgesamt 100 Klassen aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten die Möglichkeit, bei Amazon Future Engineer mitzumachen. Laut den Veranstaltern gehe es darum, der jungen Generation den Zugang zu digitaler Bildung zu erleichtern – und dies unabhängig von ihrer Herkunft oder Identität. So entstünde mehr Chancengleichheit. Interessierte Schulen und Lehrkräfte können sich noch bis zum 31. Oktober 2024 anmelden.

Letztes Jahr haben 2.000 österreichische Schüler:innen an dem Programmierkurs teilgenommen. 100 Spiele, die dabei entstanden sind, wurden zum Hackathon eingereicht, und die besten beim 4Gamechangers Festival in Wien ausgezeichnet, wir haben berichtet.

Volksschule Bildungscampus Sonnwendviertel mit dabei

Unter den diesjährigen Schulen, die an der Initiative “Meet and Code“ teilnehmen, befindet sich zum Beispiel die Volksschule Bildungscampus Sonnwendviertel aus dem 10. Wiener Bezirk Favoriten. Für sie hat der Verein Future Learning Lab aus Wien den Workshop “Künstliche Kreativität: Unser KI-unterstütztes Musical“ konzipiert. Die Schüler:innen der vierten Klasse lernten darin, wie sie verschiedene KI-Tools einsetzen können, um zum Beispiel eine Geschichte zu schreiben, diese mit Bildern zu versehen und mit Hilfe von KI Audioaufnahmen zu vertonen.