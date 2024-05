Amazon Future Engineer YouthHackathon: Awardverleihung an österreichische Schüler:innen

„Wir wollen die nächste Generation frühzeitig für neue Technologien begeistern, ihnen die Berufe der Zukunft aufzeigen und sie für diese fit machen”, erklärt Michael Vollmann von Amazon. Er ist Mit-Initiator des YouthHackathon, einem kostenlosen virtuellen Programmierkurs der Bildungsinitiative „Amazon Future Engineer”. Über 100 Schüler:innen aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark nahmen an dem Wettbewerb teil. Sie programmierten mit der Programmiersprache „Scratch“ eigene Spiele. Im Rahmen des 4Gamechangers Festival wurde am gestrigen Abend vier Schüler:innen für ihre designten Spielideen ausgezeichnet.

Initiative Amazon Future will digitale Nachwuchstalente fördern

Der YouthHackathon wurde von der Bildungsinitiative Amazon Future Engineer gemeinsam mit seinen Partnern MadeByKids und DaVinciLab für das Schuljahr 2023/2024 initiiert. Bei dem virtuellen Scratch-Programmierkurs konnten 2.000 Schüler:innen aus Österreich teilnehmen und dabei Programmierwissen aufbauen. Aber nicht nur: Durch das projektbasierte Arbeiten konnten die Teilnehmer:innen auch ihre Problemlösungskompetenz, Kreativität und Teamfähigkeit schärfen. „Das Erlernen digitaler Kompetenzen trägt maßgeblich zu mehr Chancengleichheit bei“, so Vollmann.

Sieger:innen beim 4Gamechangers Festival in Wien geehrt

Eine sechsköpfige Jury kürte die besten Spiele aus den jeweils vier Kategorien: Bester Code, Bestes Game Design, Beste Story und Beste künstlerische Gestaltung. Dabei konnten Thema, Design und Art des Spiels sowie der dahinterliegende Code von den Schüler:innen der Sekundarstufe 1 frei gewählt werden. Zu den vier Gewinner:innen zählen Kinder aus den Schulen: Mittelschule Steinergasse (Wien), der AHS Theodor Kramer (Wien) und der Polytechnischen Schule Mureck (Steiermark). „Meine Freunde finden es cool, dass ich ein eigenes Spiel programmiert habe, das macht mich stolz“, so die 13-jährige Valerie aus der AHS Theodor Kramer und Gewinnerin des Amazon Future Engineer YouthHackathons in der Kategorie „Beste künstlerische Gestaltung“.

Lehrkräfte bei digitaler Grundbildung entlasten

„Neben Vorbildern bei der Berufsorientierung spielen Lehrer:innen eine Schlüsselrolle in der Vermittlung von Informatikkenntnissen. Viele sind jedoch mit den sich weiterentwickelnden Technologien überfordert”, heißt es seitens Amazon per Aussendung. Deshalb wurde die Online-Lernplattform gegründet. Lehrkräfte sollen Angebote wie den Scratch-Programmierkurs flexibel in ihren Unterricht einbinden können, ohne selbst über fundiertes Know-how zu verfügen. „Die Nachfrage war groß. Und auch für den nächsten Kurs im Schuljahr 2024/25 haben wir bereits zahlreiche Anmeldungen“, so Anna Gawin, Gründerin und Geschäftsführerin des Social Business DaVinciLab und Mit-Initiatorin des Amazon Future Engineer YouthHackathon.