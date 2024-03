Amazon kauft 100 % atombetriebenes Rechenzentrum für 650 Mio. Dollar

Amazon Web Services (AWS) hat den 1.200 Hektar großen Rechenzentrumscampus „Cumulus” von Talen Energy in einem Atomkraftwerk in Pennsylvania erworben. Das Unternehmen wird dafür insgesamt 650 Millionen Dollar bezahlen. Die zwei separaten Geschäftsbereiche von Talen umfassen: Cumulus Data mit Fokus auf Hyperscale-Rechenzentren und Cumulus Coin, wo es um das Mining digitaler Währungen geht.

Amazon wird Rechenzentrum bis zu 960 Megawatt ausbauen

Talen ist Eigentümer und Betreiber von Stromerzeugungs- und -übertragungsanlagen in den USA. Der verkaufte Rechenzentrumskomplex trägt den Namen „Cumulus” und wurde Anfang 2023 neben einem 2,5-Gigawatt-Kernkraftwerk Susquehanna im Nordosten von Pennsylvania gebaut – dem sechst größten Kernkraftwerke in den USA. Im Rahmen des Verkaufs geht neben der nuklear betriebenen Cumulus-Anlage auch die dazugehörige Energieinfrastruktur in den Besitz von Amazon über. Was das Cloud-Imperium tatsächlich mit der neu gewonnen Energie vorhat, ist bis dato noch unbekannt, da sich das Unternehmen dazu noch nicht geäußert hat. In einer Investorenpräsentation von Talen ist zu lesen, dass AWS den Rechzentrumscampus bis zu 960 MW weiterentwickeln wird.

Vertragliches: Stromabnahme für zehn Jahre gesichert

Talen wird von AWS für Cumulus Data die Summe von 650 Millionen nicht auf einmal erhalten. Der Stromerzeuger soll bei Abschluss des Geschäfts 350 Millionen Dollar bekommen und den Rest, nachdem bestimmte Entwicklungsmeilensteine im Laufe des Jahres 2024 erreicht wurden. AWS hat sich vertraglich dazu verpflichtet, die Mindeststrommengen über mehrere Jahre in 120-MW-Schritten ansteigen zu lassen. Es besteht eine einmalige Option, die Verpflichtungen auf 480 MW zu begrenzen, sowie zwei 10-jährige Verlängerungsoptionen Teil des Deals sind. Diese sind an die Erneuerung der Atomlizenzen gebunden. Dafür hat Talen AWS einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit Energie aus dem Susquehanna-Kraftwerk ausgestellt.

„Kostengünstige, nachhaltige Energie für High-Performance-Computing oder KI”

Mac McFarland, Präsident und CEO von Talen, spricht von einer erheblichen Wertsteigerung für sein Unternehmen durch den Verkauf von attraktiven Renditen für Investor:innen und hebt den sauberen, kohlenstofffreien Strom hervor, den das „Spitzen-Kernkraftwerk Susquehanna” produzieren soll. Auch Cumulus bezieht Strom aus dem benachbarten 2,5-GW-Kernkraftwerk Susquehanna Steam Electric Station (SSES). Im Atomkraftwerk befindet sich neben der ersten Hyperscale-Anlage mit einer Leistung von 48 MW und einer Fläche von 28.870 Quadratmetern außerdem eine separate Kryptoanlage. An der Kryptomining-Seite des Projekts arbeitet das Kryptowährungsunternehmen TeraWulf mit Talen zusammen. Paul Prager, CEO von TeraWulf, äußert sich zum Deal mit Amazon wie folgt: „Dieser Verkauf unterstreicht den beträchtlichen Wert einer skalierbaren Infrastruktur mit Zugang zu kostengünstiger, nachhaltiger Energie, die für High-Performance-Computing oder KI geeignet ist.