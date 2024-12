Amazon Nova: AI-Modelle mit Kampfpreisen gegen OpenAI und Google

Der Großangriff von Amazon auf die komplette AI-Branche mit Hardware, Software, AI-Modellen und Services ist bemerkenswert. Vor allem deswegen, weil Amazon bzw. sein Tochterunternehmen Amazon Web Services (größter Cloud-Anbieter der Welt) sehr stark über den Preis geht. Noch weiß man nicht, wie die neuen AI-Modelle unter dem Markennamen Nova in der Praxis performen werden, aber eines ist jetzt schon klar: Amazon unterbietet sämtliche Rivalen beim Preis.

Denn prinzipiell werden proprietäre AI-Modelle via API anderen Entwickler:innen angeboten, die deren Leistung so in ihre eigenen Apps und Services einbauen können. Die Inhalte (Texte, Dokumente, Bilder usw.) werden dabei in Token umgerechnet, und die AI-Anbieter verrechnen dann jeweils Preise für Input und Output, den ihre LLMs verarbeiten.

Amazon hat bei seinen drei neuen Nova-Modellen (Micro, Light, Pro) sehr sehr günstige Preise pro Million Token gewählt – und ist aktuell um das Drei- bis Vierfache günstiger als die AI-Modelle von Marktführer OpenAI. Gleichzeitig bleibt Amazon günstiger als alle anderen großen LLM-Provider, sei es Google, Anthropic, Mistral oder xAI von Elon Musk. Das ist eine ordentliche Kampfansage an die Branche. Hier die Preise im Vergleich:

Kostengünstige KI-Modelle

Provider Model US-Cents pro 1M Token input US-Cents pro 1M Token Output OpenAI GPT-4o Mini 15 60 Anthropic Claude 3 Haiku 25 125 Anthropic Claude 3.5 Haiku 100 500 Google Gemini 1.5 Flash-8B 3.75 15 Google Gemini 1.5 Flash 7.5 30 Amazon Nova Micro 3.5 14 Amazon Nova Lite 6 24 Mistral AI Small 20 60

Teure AI-Modelle

Provider Model US-Cents pro 1M Token input US-Cents pro 1M Token Output OpenAI GPT-4o 250 1000 OpenAI o1-mini 300 1200 OpenAI o1-preview 1500 6000 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 300 1500 Anthropic Claude 3 Opus 1500 7500 Google Gemini 1.5 Pro 125 500 Amazon Nova Pro 80 320 xAI Grok 500 1500 Mistral AI Large 200 600

Unabhängig von Nvidia werden

Während die AI-Modelle gegen Google und OpenAI positioniert werden, wagt Amazon auch das Aufbegehren gegen Chip-Riesen Nvidia. Dieser ist ja zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen, weil sämtliche Big-Tech-Riesen bei ihm die AI-Chips H100 und Co einkaufen und das Milliardenumsätze einbringt. Ein Beispiel: Meta von Mark Zuckerberg hat sich 2024 etwa 350.000 H100-Chips bei Nvidia eingekauft, und zwar um etwa 10 Milliarden Dollar.

Nun will Amazon mit seinen Trainium-Chips unabhängig von Nvidia werden – und nicht nur das, sondern am Markt auch ein Konkurrenzprodukt anbieten. Auch hier geht es darum, Kunden mit günstigeren Preisen und günstigerem Betrieb (weniger Energiekosten) zu locken. Bei Apple dürfte das schon gelungen sein.