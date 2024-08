AMD kauft AI-Infrastrukturanbieter ZT Systems für 4,9 Milliarden Dollar

Erst im vergangenen Monat hat der Chiphersteller AMD, der Nvidia im Rennen um AI-Computing nachjagt, eine große Übernahme getätigt. Das finnische AI-Startup Silo AI hat der Konzern für 665 Mio. Dollar gekauft (wir berichteten). Nun kommt eine noch größere Übernahme, denn laut TechCrunch übernimmt AMD nun ZT Systems für 4,9 Milliarden Dollar. Es handelt sich hierbei um ein Unternehmen, das Berechnungsdesign und -infrastruktur für so genannte „Hyperscaler“ (die größten Technologieunternehmen) für KI, Cloud und allgemeineres Computing anbietet.

ZT Systems bereits seit 1994 im Geschäft

Der Deal besteht aus einer Mischung aus Bargeld und Aktien und beinhaltet eine bedingte Zahlung von bis zu 400 Millionen Dollar, wenn bestimmte Leistungskennzahlen erreicht werden. Es ist geplant, das Designgeschäft für Computerinfrastrukturen von ZT Systems einzubeziehen. AMD hat bereits angekündigt, dass es den Geschäftsbereich für die Herstellung von Rechenzentrumsinfrastrukturen von ZT Systems an „einen strategischen Partner“ verkaufen will.

ZT Systems befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 in Privatbesitz. Das Unternehmen hat seinen Sitz im US-Bundesstaat New Jersey und hat laut PitchBook-Daten nur eine einzige externe Kapitalerhöhung bekannt gegeben, eine Anleihe in Höhe von 850 Millionen Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen arbeitet eng mit großen AMD-Konkurrenten wie Nvidia und Intel zusammen und hat im Laufe der Jahre mit beiden Unternehmen Lösungen entwickelt.

AMD will Fachwissen bei AI-Systemen erhöhen

Durch die Übernahme verfügt AMD über mehr Fachwissen speziell im Bereich der Entwicklung von KI-Systemen, die nicht nur Silizium, sondern auch Software und Systeme umfassen, so das Unternehmen. AMD hat nach eigenen Angaben bereits rund eine Milliarde Dollar in den Aufbau eines größeren Ökosystems investiert. „Unsere Übernahme von ZT Systems ist der nächste große Schritt in unserer langfristigen KI-Strategie, um führende Trainings- und Inferenzlösungen zu liefern, die schnell und in großem Umfang bei Cloud- und Unternehmenskunden eingesetzt werden können“, so AMDs Vorsitzende und CEO Lisa Su.

ZT Systems gibt die Namen seiner Kunden nicht bekannt, hat sich aber in den letzten Jahren durch die Bereitstellung von Expertenunterstützung für einige der schwierigsten und teuersten Aspekte der Entwicklung von KI-Computing-Architekturen einen Namen gemacht. Sein CEO Frank Zhang wird das Fertigungsgeschäft von AMD leiten und ZT Systems wird Teil der AMD Data Center Solutions Business Group.

„Wir freuen uns, mit AMD zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine noch größere Rolle bei der Entwicklung der KI-Infrastruktur zu spielen, die die Zukunft des Computings definiert“, sagt Zhang, CEO von ZT Systems. „Seit fast 30 Jahren haben wir unser Unternehmen zu einem führenden Anbieter von kritischen Rechen- und Speicherinfrastrukturen für die größten Cloud-Unternehmen der Welt weiterentwickelt. AMD teilt unsere Vision für die wichtige Rolle, die unsere Technologie und unsere Mitarbeiter bei der Entwicklung und dem Aufbau der Recheninfrastruktur spielen, die die größten Rechenzentren der Welt versorgt.“