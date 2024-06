Angels United: Ausgezeichnete Business Angels gründen Investment-Firma

Die österreichische Startup-Szene erhält mit Angels United einen neuen Player auf Investorenseite. Denn Karl Büche, Markus Ertler, Hermann Futter, Niki Futter und Michael Edtmayer, die bisher zusammengerechnet über 150 Investments getätigt haben, machen jetzt gemeinsame Sache. Unter der Brand „Angels United“ begeben sie sich künftig zusammen auf die Suche nach neuen unternehmerischen Talenten und planen über 30 Investments in junge Tech-Unternehmen in den nächsten Jahren, investiert werden sollen rund neun Millionen Euro.

„Die Stimmung am Startup-Markt Österreich war schon einmal besser. Nach der Euphorie in den Jahren 2020 und 2021 hat sich der Zyklus in das gegenteilige Extrem gekehrt“, so Niki Futter in einer Aussendung. „Wir investieren seit vielen Jahren in Startups, wir kennen diese Höhen und Tiefen. Wir wissen daher, genau jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die besten Gründer:innen zu unterstützen.“ Karl Büche ergänzt: „Wir wollen großartige Innovationen fördern. Als Business Angel will man Unternehmensgründungen vor allem in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten motivieren.“

Investitionsfokus auf Pre-Seed- und Seed-Stage

Angels United verfolgt eine klare Investmentstrategie mit Ticketgrößen von bis zu 300.000 Euro zuzüglich Folgerunden. „Wir finden Startups in der Pre-Seed- und Seed-Stage spannend. In dieser sehr frühen Unternehmensphase ist das Risiko zwar am höchsten, aber ebenso die Chancen“, sagt Hermann Futter. Gesucht werden österreichische Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das einen Exit mit einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals erwarten lässt.

„Wir legen großen Wert auf die Attribute, die sich bei den Startup-Investments in unseren Portfolios bereits vielfach bewährt haben: ein exzellentes Gründer:innenteam, ein gutes Timing betreffend der Markttrends und hervorragende Execution-Power“, soMarkus Ertler.

Hintergrund der Formierung der Angels United ist auch eine neue Initiative der Austria Wirtschaftsservice (aws). Denn diese vergibt über ein neues Programm namens „Start-up Invest – Boosting Scaling Potentials“ ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro an neue Business-Angel-Konsortien, um deren Investments um 40 bis 50 Prozent zu hebeln (Trending Topics berichtete).

Erfahrenes Team mit umfangreichem Netzwerk

Markus Ertler, Hermann Futter und Niki Futter, letzterer auch bekannt durch seinen Vorsitz bei invest.austria, waren alle bereits „Business Angel of the Year“. Ertler gründete 1994 die weltweit erste Immobilienplattform und führte Immobilien.NET 2014 zum erfolgreichen Exit. Während Niki Futter sich seit vier Jahren ausschließlich auf seine Startup-Investments konzentriert, trimmt Hermann Futter die Compass-Gruppe bereits seit Beginn dieses Jahrhunderts sehr erfolgreich auf Digitalisierung und investiert seit 20 Jahren in Start-ups.

Der ehemalige Konzernmanager und mehrfache Unternehmer Karl Büche hat seine ersten Investments ebenfalls schon erfolgreich getätigt. Bei der operativen Leitung des Unternehmens vertrauen die vier auf Geschäftsführer Michael Edtmayer, der ebenfalls Gesellschafter in der Angels United GmbH ist. Die Gründer von Angels United verfügen zudem über ein umfangreiches Netzwerk an Business Angels und anderen Investorengruppen, das sie aktiv für ihre Beteiligungen nutzen wollen.