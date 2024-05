APICHAMP: Die Schnittstellen-Plattform „from Developers, for Developers“

APICHAMP aus Linz ist ein Startup, das seinen Kund:innen dabei hilft, Backend-Applikationen aufzubauen. Mittels einer AI-basierten Datenquellen-Analyse erstellt die Jungfirma dynamische, funktionsfähige und skalierbare System-Schnittstellen (APIs) innerhalb weniger Sekunden. Das soll bei der Entwicklung von Interfaces viel Zeit und Aufwand sparen. CEO und Mitgründer Dominik Rampelt hat mit unserem Startup Interviewer über APICHAMP gesprochen.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Dominik Rampelt: Mit unserer Plattform APICHAMP unterstützen wir Softwareentwickler bei der Erstellung von APIs (Schnittstellen) für ihre beliebigen Datenquellen. Dabei nutzen wir die Power der AI, um Datenquellen automatisch zu analysieren und zu interpretieren. So können wir in wenigen Schritten und Sekunden eine fertige, containerisierte API-Anwendung angepasst auf die Datenquelle des Nutzers liefern.

Wer ist im Gründungsteam?

Unser Gründungsteam besteht aus mir, Dominik Rampelt (CEO), und Michael Weißenböck (CTO). Ich habe mit über elf Jahren Erfahrung im Bereich der Backend-Softwareentwicklung selbst unzählige APIs entwickelt, Michael kennt als Android-Entwickler die Herausforderungen der API-Anbindung aus erster Hand und hat auch seit über sechs Jahren umfangreiche Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz durch seine Beteiligung an verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen gesammelt.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Ich, habe über elf Jahre als Softwareentwickler im Backend-Bereich gearbeitet und zahlreiche Projekte sowohl alleine als auch im Team erfolgreich umgesetzt. Im Laufe der Zeit wiederholten sich die gleichen Entwicklungsschritte von Projekt zu Projekt: – Einlesen und Verständnis der Datenquellen des Kunden (wie z.B. Datenbanken, CRM, SAP usw.). – Die Anbindung dieser Datenquellen. – Die Durchführung von Datentransformationen und Mapping. – Schließlich die Erstellung der eigentlichen API. Obwohl es zahlreiche Entwicklertools auf dem Markt gibt, konnte keines dieser Tools diese Herausforderungen zufriedenstellend lösen.

Genau aus diesem Grund entwickeln wir diese Plattform nun selbst. Durch den Einsatz von KI-Technologien ist es uns möglich, Entwickler:innen auf nachhaltige Weise zu unterstützen. Damit sie ihre Zeit nicht mehr mit der Analyse und Anbindung von Legacy-Datenquellen verschwenden, sondern direkt mit der Plattformentwicklung beginnen können.

Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Mit unserer Plattform können unsere Nutzer:innen innerhalb weniger Sekunden eine vollständige API-Anwendung erstellen. Im Vergleich zu einigen Mitbewerber-Entwicklertools bietet unsere Plattform den Nutzer:innen die vollständige Kontrolle über die API. Dank unserer KI-Technologie müssen sich die Nutzer:innen nicht um komplizierte Konfigurationen kümmern. Sie müssen lediglich die gewünschte API definieren, Informationen zu den Datenquellen hochladen und den Rest erledigt APICHAMP.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Unsere derzeitige Plattform besteht aus zwei Hauptkomponenten. Zum einen handelt es sich um eine containerisierte Anwendung, die über Docker bereitgestellt wird. Diese Anwendung erstellt basierend auf der Konfiguration die gewünschte Backend-Anwendung und ist unter anderem in Java implementiert. Die zweite Komponente, APICHAMP AI, konzentriert sich auf die automatische Analyse, Interpretation und Generierung von Abfragen aus Datenquellen und APIs. Dabei setzen wir auf verschiedene LLMs wie z.B. LLama oder Mistral. Durch die Verwendung von generativen Sprachmodellen haben wir die Möglichkeit, diese gezielt auf unsere Anwendungsbereiche zu trainieren. Dadurch wird die Erstellung von APIs noch schneller und zuverlässiger.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Nutzer:innen sind Entwickler:innen und technisch versierte Personen, und unsere Plattform ist nach dem Motto „from Developers, for Developers“ konzipiert. Die skalierbare Plattform ist branchenunabhängig und kann im globalen B2B-Markt eingesetzt werden. Schnittstellen zwischen Systemen sind heute in so gut wie allen Bereichen der Wirtschaft nötig.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus?

Wir haben ein FFG Basisprogramm zur Finanzierung der APICHAMP AI Platform erhalten und planen für die kommenden Monate ein Investment zu raisen.

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.