Apple Intelligence kommt im April 2025 auf iPhones in der EU

Sie wollen und sie werden nicht die ersten sein: Apple rollt ab heute offiziell seine neuen AI-Funktionen für iPhones, iPads und Macs aus, allerdings zuerst bei englischsprachigen Nutzer:innen in den USA. Wer sich in der EU bereits ein iPhone 16 gekauft hat, der muss auf die Kern-Features von „Apple Intelligence“ bis April 2025 warten. Denn erst dann, so der iKonzern, werde man die Apple Intelligence-Funktionen in der EU einführen.

„Mac Anwender:innen in der EU können mit macOS Sequoia 15.1 auf Apple Intelligence in Englisch (USA) zugreifen. Im April werden die Apple Intelligence Features für Nutzer:innen von iPhone und iPad in der EU eingeführt. Dazu gehören viele der Kernfunktionen von Apple Intelligence, darunter Schreibwerkzeuge, Genmoji, ein überarbeitetes Siri mit besserem Sprachverständnis, ChatGPT Integration und vieles mehr“, heißt es dazu aus Cupertino.

Deutsche Version noch nicht so ganz klar

Wann und welche Sprachen die AI-Funktionen dann unterstützen werden, ist aber noch nicht so ganz klar. „Im April liefert ein Software-Update erweiterte Sprachunterstützung, mehr Sprachen kommen im Laufe des Jahres dazu. Chinesisch, Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch und andere Sprachen werden dann unterstützt“, heißt es lediglich.

Bedeutet: In Österreich, Deutschland und der Schweiz könnte es sein, dass Apple Intelligence zuerst mal auf Englisch verfügbar sein wird, und dann erst im Laufe des Jahres Deutsch dazu kommen. Wer es nicht erwarten kann, kann sich übrigens mit einem Trick Apple Intelligence in der EU bereits jetzt am iPhone freischalten – bekommt dann aber wie gesagt eben die Englisch-Unterstützung. Hier eine Anleitung: