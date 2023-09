Apple schließt neuen langfristigen Vertrag mit Arm über Chiptechnologie ab

Apple und Arm arbeiten weiterhin zusammen: Die beiden Unternehmen sollen einen neuen Vertrag über die Chip-Technologie von Arm unterzeichnet haben, der „über das Jahr 2040 hinausgeht“, so Reuters. Ein Hinweis auf die Vereinbarung soll in neuen Dokumenten, die Arm im Rahmen seines geplanten Börsengangs einreichte, erschienen sein.

Arm: Börsengang und Vertragsverlängerung

Arm plant einen Börsengang in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar, was den größten Deal dieser Art in den USA in diesem Jahr darstellen würde (wir haben hier berichtet). Im Zuge des IPOs soll auch die Zusammenarbeit mit Apple verlängert werden. Zur Erinnerung: Arm besitzt das geistige Eigentum hinter der Rechenarchitektur für die meisten Smartphones weltweit, das es an Apple und viele andere Lizenznehmer weitergibt. Apple nutzt Arm-Technologie bei der Entwicklung eigener maßgeschneiderter Chips für seine iPhones, iPads und Macs.

„Neue langfristige Vereinbarung“

Apple war 1990 auch an der Gründung von Arm beteiligt, schreibt Reuters weiter. Im Zuge des Börsengangs soll die Zusammenarbeit verlängert worden sein. Allerdings: Der Deal wurde nicht in den bisherigen IPO-Dokumenten von Arm erwähnt, was darauf hindeuten könnte, dass der Vertrag zwischen diesem Datum und dem 5. September unterzeichnet wurde.

Der genaue Inhalt des Deals wurde nicht näher erläutert: Arm erklärt lediglich in dem Dokument: „Wir haben eine neue langfristige Vereinbarung mit Apple getroffen, die über das Jahr 2040 hinausgeht. Damit setzen wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Apple fort und gewährleisten weiterhin den Zugang von Apple zur Arm-Architektur.“

52 Milliarden US-Dollar Bewertung

Wie gestern einer Meldung von Eigentümer Softbank hervorging, soll das Chip-Unternehmen Arm bei ihrem IPO eine Bewertung von nur bis zu 52 Mrd. Dollar erhalten. Softbank wird Shares in dem Börsengang verkaufen, zu einer Price Range von 47 bis 51 Dollar je Share.