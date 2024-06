Apples Vision Pro kommt nach Europa

Nach der Einführung in den USA Anfang des Jahres setzt Apple nun seine Pläne zur weltweiten Veröffentlichung des Mixed-Reality-Headsets Vision Pro fort. Aktuellen Berichten zufolge soll das Gerät bereits im Sommer in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein, zu einem Preis von etwa 4.000 Euro.

Berichten zufolge werden die Apple-Stores in verschiedenen europäischen Ländern in den kommenden Wochen mit dem Headset ausgestattet, was auf einen Verkaufsstart im Juni oder Juli hindeutet. Die Expansion ins Ausland dürfte China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland umfassen. Insbesondere in Frankreich und Großbritannien werden die Vorbereitungen bereits intensiviert, was darauf schließen lässt, dass die Einführung unmittelbar bevorsteht.

Europa-Premiere im Sommer

Die Vorbereitungen in den Apple Stores umfassen, so die Berichte, nicht nur die Bereitstellung des Headsets, sondern auch die Anpassung der Apple-Stores, um das beste Erlebnis für die Kund:innen zu gewährleisten. Es werden neue Möbelstücke wie große Sofas installiert, um die Präsentation des Vision Pro zu verbessern. Diese Maßnahmen deuten auf eine umfassende Marketingstrategie hin, um das Interesse der Kund:innen zu wecken und das Potenzial des neuen Produkts voll auszuschöpfen.

Das Unternehmen hat in den letzten Tagen Schulungssitzungen begonnen und Hunderte von Mitarbeiter:innen aus seinen internationalen Geschäften nach Cupertino, Kalifornien, geflogen, um zu lernen, wie sie das Gerät für Kund:innen demonstrieren können. Die Schulungen dauern bis zu vier Tage, und die Kurse haben letzte Woche begonnen, so Insider:innen.

Vision Pro: Kostspieliges Erlebnis für die Kund:innen

Während die Pläne für die Einführung des Vision Pro in Europa Fahrt aufnehmen, lässt das Interesse in den USA nach. Die anfängliche Begeisterung für das Headset in den Vereinigten Staaten scheint schnell abzuflachen, was zu einem Rückgang der Verkaufszahlen in den Apple-Stores führt. Ein Aspekt, der diese Entwicklung möglicherweise unterstützt, ist der hohe Preis des Headsets. Mit einem erwarteten Verkaufspreis von rund 4000 Euro in Europa liegt das Gerät im oberen Preissegment.