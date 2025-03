DefenseTech-Startup ARX Robotics kooperiert mit Mercedes bei Militärfahrzeugen

Europa rüstet auf, und DefenseTech ist deswegen im Aufwind: Soeben haben Daimler Truck und das Münchener DefenseTech-Startup ARX Robotics eine strategische Partnerschaft angekündigt, um die digitale Vernetzung und Einsatzfähigkeit militärischer Fahrzeuge zu verbessern. Im Fokus steht die Integration von KI-gestützten Technologien und Softwarelösungen in Fahrzeugplattformen von Mercedes-Benz Special Trucks, insbesondere in die Modelle Unimog und Zetros.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Fähigkeiten militärischer Fahrzeuge durch den Einsatz des Betriebssystems Mithra OS von ARX Robotics zu erweitern. Dieses ermöglicht eine stärkere Vernetzung, Teleoperation und autonomes Fahren im freien Gelände. Mithra OS ist ein softwaredefiniertes System, das durch den ARX Core – eine zentrale Computing- und Networking-Einheit – unterstützt wird. Diese Einheit erlaubt die Integration von Sensoren, Kameras und Funksystemen, wodurch Funktionen wie Objekterkennung, schnelle Datenerfassung sowie autonome Navigation möglich werden.

„Wir investieren gezielt in den Defence-Bereich, um spezialisierte Lösungen für militärische Aufgaben anzubieten. Die Zusammenarbeit mit ARX Robotics wird uns helfen, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu erfüllen“, so Daniel Zittel, Head of Sales Defence bei Mercedes-Benz Special Trucks. „Die Zukunft der Landstreitkräfte ist softwaredefiniert. Unsere Technologie in Verbindung mit den Offroad-Fahrzeugen von Mercedes-Benz Special Trucks wird die Effizienz und Einsatzfähigkeit im Defence-Bereich erheblich steigern“, so Marc Wietfeld, CEO von ARX Robotics.

Prototypen und Einsatzszenarien

In einem ersten Schritt sollen Prototypen des Mercedes-Benz Zetros mit den digitalen Systemen von ARX Robotics ausgestattet werden. Nach der technischen Implementierung werden verschiedene Einsatzszenarien getestet. Langfristig ist geplant, auch andere Fahrzeugtypen wie den Unimog mit diesen Technologien auszustatten. Die neuen Systeme ermöglichen unter anderem Autonome Navigation im Gelände

Ferngesteuerte Minenräumung

Evakuierung von Verletzten aus Risikobereichen

Nachrüstung bestehender Flotten Ein besonderer Fokus liegt auf der Möglichkeit, bestehende NATO-Fahrzeugflotten nachzurüsten. Durch dieses zweigleisige Vorgehen – Modernisierung bestehender Fahrzeuge und Ausstattung neuer Modelle – können Ressourcen effizient genutzt und die Modernisierung beschleunigt werden.

Die Partnerschaft verfolgt einen europäischen Ansatz und soll die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie stärken. Mit Technologien wie Mithra OS streben Daimler Truck und ARX Robotics an, die Verteidigungslogistik sowie internationale Kooperationen zu verbessern.