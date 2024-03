Autohersteller müssen in Europa wieder mehr Knöpfe statt Touchscreens bringen

Autohersteller werden in Europa in Zukunft wieder mehr Knöpfe als nur Touchscreens auf dem Armaturenbrett platzieren müssen, wenn sie eine hohe Sicherheitsbewertung anstreben. Denn Euro NCAP, die Gesellschaft europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände, führt für das Jahr 2026 neue Richtlinien ein, die besagen, dass fünf wichtige Funktionen in jedem Auto künftig über echte Tasten und nicht mehr über einen Bildschirm laufen müssen.

Weniger Ablenkung durch Touchscreens

Konkret erfordern Blinker, Warnblinker, Scheibenwischer, Hupe und SOS-Funktionen in Zukunft richtige Knöpfe, berichtet die Versicherungsgesellschaft Hagerty. Nur dann können Autos die begehrte Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP erhalten. Für das europäische Gremium sind Touchscreens bei sicherheitsrelevanten Funktionen ein zu großes Risiko.

„Die übermäßige Verwendung von Touchscreens ist ein branchenweites Problem, da fast alle Fahrzeughersteller die wichtigsten Bedienelemente auf zentrale Touchscreens verlagern, wodurch die Fahrer:innen gezwungen sind, ihre Augen von der Straße abzuwenden und das Risiko von Unfällen durch Ablenkung steigt“, erklärt Matthew Avery, Direktor für strategische Entwicklung bei Euro Euro NCAP.

Knöpfe ab 2026 für Sicherheitsbewertung wichtig

Neue NCAP-Tests, die im Jahr 2026 anstehen, sollen die Hersteller dazu bringen, separate, physische Bedienelemente für grundlegende Funktionen zu verwenden. Dadurch soll die Zeit, in der die Augen der Fahrer:innen nicht auf der Straße sind, kürzer werden. Mehrere Hersteller sind bereits wegen zu komplexer Touchscreen-Bedienelemente in die Kritik geraten, die Fahrer:innen dazu zwingen, ein Menü nach dem anderen aufzurufen, um Sitze, Spiegel und Belüftung einzustellen.

Unter anderem Tesla und VW fallen hierbei oft negativ auf. So hat VW erst im vergangenen Dezember im Bereich Touchscreens wegen Beschwerden von Kund:innen einen Rückzieher angekündigt (wir berichteten). Obwohl die Einhaltung der neuen Euro NCAP-Regeln nicht verpflichtend ist, verlieren Autohersteller, die dies nicht tun, wertvolle Punkte in ihren Sicherheitsbewertungen.