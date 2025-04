Bavest: Deutsches Fintech gewinnt globalen Broker eToro als Kunden

Bavest, ein deutsches B2B-Fintech, hat sich mit einer Finanz- und Alternativdaten-API und einer Cloud-Analytics-Infrastruktur einen Namen gemacht. Immer mehr Broker weltweit setzen zunehmend auf die Infrastruktur von Bavest, darunter eToro, einer der größten Broker der Welt, der nun Anfang 2025 ein Nasdaq-Listing anstrebt, der US-Broker Stockal sowie der deutsche, börsennotierte Anbieter stock3 AG.

Bavest bedient internationale Kunden

Hinter Bavest stehen die Gründer Pedram Babaei, William Todt und Ramtin Babaei, die das Jungunternehmen im Jahr 2019 gestartet haben. Seitdem hat die Jungfirma viele Erfolge verbucht, darunter ein Millioneninvestment im vergangenen Jahr, an dem Bitpanda-Mitgründer Christian Trummer beteiligt war. Heute bedient das Startup Kunden in den USA, Europa, Südkorea und weiteren internationalen Märkten. Ein zentraler Erfolgsfaktor sind laut der Jungfirma die proprietären KI-Modelle. Fehlen bestimmte Daten, liefert Bavest diese dank der Data-on-Demand Funktion in Echtzeit. Die Cloud-Infrastruktur ermöglicht es den Kunden, ihren Datenbedarf flexibel zu skalieren, insbesondere bei hohem Handelsvolumen.

Auch kleinere Marktsegmente deckt das Jungunternehmen ab. Das reicht von Small- und Mid-Caps bis hin zu ESG-Daten, Klimadaten und Sentimentanalysen. Bavest ermöglicht Asset Managern wie rezooM Capital den Zugriff auf leistungsstarke KI-Infrastruktur, ohne ein eigenes AI- und Data-Team aufbauen zu müssen. Dabei arbeitet man eng mit der Branche zusammen, um die Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln. Diese technologische Tiefe verspricht Fintechs, Banken und Asset Managern fundierte Entscheidungen in Echtzeit, unterstützt durch zuverlässige Daten und eine moderne Cloud-Infrastruktur.

Startup will globaler Champion bei Daten und Analytics werden

Bavest verfolgt das Ziel, zu einem der größten Daten- und Analytics-Player weltweit zu werden. Das Jungunternehmen möchte Finanzmärkte durch innovative Technologien und wertvolle Insights nachhaltig verändern und dabei eine globale Führungsposition einnehmen. Das Startup richtet sich langfristig als zentraler Infrastrukturpartner für Broker und aufstrebende Fintechs weltweit aus.