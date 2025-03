Binance erhält historisches Investment von 2 Milliarden Dollar aus Abu Dhabi

Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance hat eine historische Investition in Höhe von 2 Milliarden Dollar von MGX, einem auf künstliche Intelligenz und fortschrittliche Technologien spezialisierten Investor aus Abu Dhabi, erhalten. Die am 12. März 2025 bekannt gegebene Transaktion stellt die erste institutionelle Investition in Binance dar und markiert einen bedeutenden Schritt zur Förderung der Akzeptanz digitaler Vermögenswerte.

Die vollständig in Stablecoins getätigte Investition ist die größte Einzelinvestition in ein Kryptounternehmen und die größte jemals in Kryptowährung gezahlte Investition. MGX erhält im Gegenzug einen Minderheitsanteil an der Börse, wobei die genaue Größe des erworbenen Anteils nicht bekannt gegeben wurde. Man kann aber davon ausgehen, dass die Bewertung von Binance sehr sehr hoch ist.

Die Finanzierung erfolgt in einer Marktlage, in der sich die Rahmenbedingungen für Krypto-Unternehmen in den USA wieder deutlich verbessern. Binance wurde dort ja zu einer heftigen Milliardenstrafe verdonnert, der CEo landete kurz im Gefängnis, und die Dienste mussten den US-Markt verlassen. Nun ist die Chance, dass Binance in die USA zurückkehren kann, groß. Das gerade der staatliche Investment-Fonds aus Abu Dhabi bei Binance einsteigt, basiert auch auf persönlichen Beziehungen. Binance-CEO Richard Teng war früher CEO der Abu Dhabi Financial Services Authority

Strategische Bedeutung

Diese Investition markiert MGXs ersten Einstieg in den Kryptowährungs- und Blockchain-Sektor und ist Teil einer breiteren Strategie zur Unterstützung der transformativen Wirkung der Blockchain-Technologie. Durch die Partnerschaft mit Binance zielt MGX darauf ab, Innovationen an der Schnittstelle von KI, Blockchain-Technologie und Finanzen zu ermöglichen.

Binance hat eine bedeutende Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgebaut, wo etwa 1.000 der insgesamt 5.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die VAE streben danach, sich als globales Zentrum für digitale Vermögenswerte zu etablieren und haben mehrere Initiativen zur Unterstützung des Sektors ins Leben gerufen.

Mit über 260 Millionen registrierten Nutzern und einem kumulativen Handelsvolumen von mehr als 100 Billionen Dollar ist Binance die führende Kryptobörse weltweit.

Tokenisierung, Staking, Payment

Ahmed Yahia, Geschäftsführer und CEO von MGX, betonte die strategische Bedeutung der Investition: “MGXs Investition in Binance spiegelt unser Engagement wider, das transformative Potenzial der Blockchain für digitale Finanzen voranzutreiben. Mit der Beschleunigung der institutionellen Akzeptanz war der Bedarf an sicherer, konformer und skalierbarer Blockchain-Infrastruktur und -Lösungen noch nie so groß wie heute. Binance ist seit langem eine treibende Kraft für Innovationen im Kryptowährungsbereich, von der Börsentechnologie und Tokenisierung bis hin zu Staking und Zahlungen. Gemeinsam setzen wir uns für den Aufbau eines inklusiveren und robusteren digitalen Finanzökosystems ein.”

Richard Teng, CEO von Binance, bezeichnete die Investition als “einen bedeutenden Meilenstein für die Kryptoindustrie und für Binance. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der digitalen Finanzen. Unser Ziel ist es, ein inklusiveres und nachhaltigeres Ökosystem aufzubauen, mit einem starken Fokus auf Compliance, Sicherheit und Nutzerschutz. Binance bleibt seinem Engagement treu, mit Aufsichtsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten, um transparente, verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Richtlinien für die Kryptoindustrie zu etablieren. Unsere laufenden Investitionen in Sicherheit und Compliance verstärken unsere Mission, ein sicheres und vertrauenswürdiges digitales Finanzökosystem zu fördern.”

Teng, der zuvor als CEO der Abu Dhabi Financial Services Authority tätig war, spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung eines der weltweit ersten regulatorischen Rahmenwerke für Kryptowährungen.

MGX wurde im März 2024 gegründet und konzentriert sich auf die Beschleunigung der Entwicklung und Einführung von KI und fortschrittlichen Technologien. Das Unternehmen investiert in Bereiche, in denen KI Wert und wirtschaftliche Auswirkungen in großem Maßstab liefern kann, darunter Halbleiter, Infrastruktur, Software und technologiegestützte Dienstleistungen.

Binance ist das führende globale Blockchain-Ökosystem hinter der weltweit größten Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen und registrierten Nutzern. Die Plattform bietet ein umfassendes Portfolio an digitalen Vermögensprodukten und -dienstleistungen, von Handel und Finanzen bis hin zu Bildung, Forschung und institutionellen Diensten