Bitcoin bei neuem Allzeithoch von 69.170 Dollar nach massiven ETF-Zuflüssen

Am Ende hat es also 27 Monate, also zwei und ein Viertel Jahre gedauert, bis Bitcoin sein letztes Allzeithoch übertroffen hat. Im November waren es in der Spitze je nach Börse zwischen 68.800 und 69.000 Dollar, die für 1 BTC bezahlt wurden. In der Nacht auf Dienstag war es schließlich soweit: Der Kurs des (wieder) begehrten Krypto-Goldes kletterte auf einen neuen Höchststand von 69.170 Dollar, also 63.645 Euro – so gibt es CoinMarketCap an.

Dass das passieren wird, hat sich im Vorfeld schon abgezeichnet. Denn 2024 kommen mehrere Faktoren zusammen, die einen neuen Krypto-Bullenmarkt begünstigen. Zuallererst ist da das Bitcoin Halving, das im April 2024 stattfinden wird und die Menge neuer BTCs, das Miner als Belohnung für ihre Rechen-Mühen erhalten, halbieren wird. Historisch gesehen kam es schon mehrmals vor, dass nach Halvings der Bitcoin-Preis ordentlich anzog. Nun könnte es anders herum sein: Weil alle mit einem Preisanstieg nach dem Halving rechnen, wird das schon vorher eingepreist – und der Preis steigt.

Blackrock, Fidelity und Co saugen BTC auf

In das Halving-Jahr startete der Krypto-Sektor aber mit einem Paukenschlag an der Wall Street. Da wurden die heute 10 börsengehandelten Bitcoin-Fonds von der US-Börsenaufsicht SEC erlaubt. Blackrock, Fidelity, Ark/21Shares, Van Eck und Co ermöglichen seit Jänner 2024 das Investieren in Bitcoin-Spot-ETFs, bedeutet: Man muss nicht BTC selbst kaufen und verwahren, um in BTC investieren zu können. Das hat die Türe weit geöffnet für Großinvestor:innen und auch Kleinanleger:innen, die vor nicht in das digitale Gold investieren wollten oder durften.

Im Verlauf des jungen Jahres 2024 hat man nun gesehen, wie zuerst langsam, und dann gegen Ende Februar immer mehr und schneller, die Milliarden in diese ETFs investiert wurden. In der vergangenen Woche wurden laut Coinshares-Report noch einmal satte 1,84 Milliarden Dollar in diese Börsen-Fonds geschoben. Der Bitcoin-ETF von BlackRock hat nunmehr mehr als zehn Milliarden, jener von Fidelity mehr als sechs Milliarden Dollar unter Management. Insgesamt liegen laut Coinshares mittlerweile 82,5 Milliarden Dollar in den Bitcoin-Fonds, und das nach nur zwei Monaten am Markt. Diese 82,5 Milliarden sind etwa 6,35 Prozent der gesamten 1,3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung, die BTC auf die Waage bringt.

„Die Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETF zieht konstant sehr viel institutionelles Kapital aus den USA an, was die bullishe Marktstimmung verstärkt. Außerdem korreliert der Kryptomarkt mittlerweile in einem gewissen Maß mit dem traditionellen Finanzmarkt und bewegt sich in ähnlichen Zyklen. Infolgedessen verstärken potenziell niedrigere Zinssätze und positive makroökonomische Aussichten die Nachfrage“, so Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda. „Das bevorstehende Bitcoin-Halving im April dürfte den Preis weiter beflügeln. So kann man an den historischen Daten ablesen, dass die bisherigen Halvings den Preis immer langfristig unterstützt haben. Insgesamt sehen wir für 2024 also zahlreiche positive Indikatoren, die dem gesamten Kryptomarkt Rückenwind geben werden.“

Bitcoin Halving im April 2024 als Preistreiber

Nun wird spannend, ob sich Bitcoin dauerhaft über de alten Rekord halten kann, oder wieder einbricht. Nach dem Halving im April 2024 wird es weniger frische BTCs am Markt geben. Die Belohnung für das Schürfen eines neuen Bitcoin-Blocks beträgt derzeit noch 6,25 Bitcoins. Nach dem Halving wird die Belohnung auf 3,125 Bitcoins reduziert. Wenn diese Situation auf eine größere Nachfrage trifft, kann das den Preis nach oben treiben.

Es gibt auch zahlreiche Analyst:innen, die den Preis von BTC nach dem Halving bei 100.000 Dollar oder (deutlich) mehr sehen. Hier einige der Prognosen im Überblick: