Bitcoin steigt vor Crypto Summit im Weißen Haus auf 91.000 Dollar

Am Freitag, 7. März, blickt die Krypto-Welt nach Washington. Denn dort wird von Abends US-amerikanischer Zeit (6:30 pm to 10:30 pm UTC) der heiß erwartete Crypto Summit im Weißen Haus stattfinden, bei dem über den künftigen Umgang mit Kryptowährungen und damit befasste Unternehmen in den USA diskutiert werden soll.

Trump selbst – der angekündigt hat, den Gipfel auszurichten – soll am dem hochrangigen Treffen teilnehmen, sowie David Sacks (Trumps Krypto- und KI-Zar) und Bo Hines, der Exekutivdirektor der President’s Working Group on Digital Assets, werden das Weiße Haus vertreten. Zudem werden zahlreiche CEOs aus der Krypto-Industrie, unter anderem von Coinbase, Kraken, Robinhood oder Ripple, mit dabei sein. Hier eine Gästeliste:

Michael Saylor, Founder MicroStrategy

Brian Armstrong, CEO Coinbase

Brad Garlinghouse, CEO Ripple

Arjun Sethi, CEO Kraken

Matt Huang, co-founder Paradigm

Kyle Samani, co-founder Multicoin Capital

Vlad Tenev, CEO Robinhood

Sergey Nazarov, co-founder Chainlink

Kris Marzsalek, CEO Crypto.com

David Bailey, CEO Bitcoin Magazine

J.P. Richardson, CEO Exodus

Zach Witkoff, CEO World Liberty Finance

Changpeng Zhao, founder Binance (unconfirmed)

Cathie Wood, CEO Ark Invest (unconfirmed)

Jeremy Allaire, CEO Circle (unconfirmed)

Charles Hoskinson, Founder Cardano (unconfirmed)

Paolo Ardoino, CEO Tether (unconfirmed)

Anatoly Yakovenko, CEO Solana Labs (unconfirmed)

Vitalik Buterin, Founder Ethereum (unconfirmed)

Marc Andressen, a16z (unconfirmed)

US-Börsenaufsicht ließ Klagen gegen Krypto-Unternehmen fallen

Zu erwarten ist, dass es bei dem Crypto Summit vor allem darum gehen wird, Deregulierung und liberalere Gesetze zu diskutieren. Möglich ist auch, dass das Thema Security Token aufkommen wird – also die technische Möglichkeit, etwa Firmenantiele als Krypto-Token abzubilden.

Im Vorfeld des Crypto Summit hat die US-Börsenaufsicht SEC zahlreiche Klagen, die unter der Biden-Administration gefahren wurden, zurückgezogen – unter anderem jene gegen Coinbase, Robinhood, Kraken, Yuga Labs (Bored Ape Yacht Club). Das deutet darauf hin, dass diesen Unternehmen künftig viel mehr Freiheiten eingeräumt werden.

Im Vorfeld des Crypto Summit ist der Preis von Bitcoin von einem Tief am Dienstag bei nur mehr 81.000 Dollar wieder hinauf auf aktuell etwa 91.000 Dollar gestiegen. Auch viele Altcoins haben Zugewinne gesehen, insgesamt stieg die Marktkapitalisierung aller Krypto-Assets auf 3 Billionen Dollar – immerhin ein Plus von etwa 250 Mrd. Dollar innerhalb von 2 Tagen.