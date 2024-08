Bitpanda sponsert AC Milan, will Marktführerschaft in Italien festigen

Nach dem Sponsoring des FC Bayern München Anfang 2024 wird Bitpanda nun auch in Italien aktiv. Dort positioniert sich der österreichische Krypto-Broker mit Start der neuen Saison als Premium-Partner und offizieller Krypto-Trading-Partner des AC Milan. Die Rossoneri, wie sie Fußball-Fans auch gerne nennen, starten am Samstag im Spiel gegen den FC Turin in die neue Saison. Der AC Milan beendete die Saison 2023/2024 als Zweiter hinter Inter Mailand.

„Da wir in Italien unsere Position als Marktführer festigen wollen, kam für uns nur ein Partner in Frage: Wer sonst als der siebenfache Gewinner der europäischen Champions League? so Eric Demuth, CEO und Mitgründer von Bitpanda, in einer Aussendung. Die Werbepartnerschaft umfasst die Markenpräsenz im San Siro-Stadion des AC Milan sowie eine umfangreiche TV-Kampagne – und auch auf Social Media kann Bitpanda mit der Marke des AC Milan fahren. Bitpanda-Nutzer:innen sollen außerdem zum Beispiel VIP-Zugang zu den Spielen und Events des AC Milan bekommen.

Dass Krypto-Unternehmen Sport-Sponsoring machen, ist mittlerweile zum Branchenstandard geworden. In Österreich etwa tritt die Bitcoin-App 21bitcoin als Sponsor des FC Red Bull Salzburg auf, die Grazer Coinfinity sind Anfang 2024 Sponsor des FC Flyeralarm Admira geworden. Fast zeitgleich mit Bitpanda hat Crypto.com das Sponsoring der UEFA Champions League bekannt gegeben.

Marke wird auch ins TV transportiert

Bitpanda als größter Krypto-Broker in Europa hat dieses Jahr intensiv auf Sport-Sponsoring gesetzt. Neben den Fußball-Clubs Bayern München und AC Milan wurden etwa auch der französische Rugby-Spieler Antoine Dupont, Tennisspieler Stanislas Wawrinka oder verschiedene Tennisturniere wie etwa das Generali Open oder die Mallorca Championships gesponsert. Diese Sportmarken sollen Bitpanda bekannter machen und die Marke zusätzlich aufladen.

Wichtig dabei ist stets, dass die Bitpanda-marke nicht nur Vor Ort für die Besucher:innen von Sportstätten sichtbar ist, sondern auch bei den TV-Übertragungen, die ein ungleich größeres Publikum erreichen. Im Falle des AC Milan soll das Bitpanda-Logo eine prominente Präsenz im San Siro-Stadion bekommen. Auf den LED-Boards soll die Marke dann im Fernsehen gut sichtbar sein werden.