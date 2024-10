Bitpanda steigt demnächst ins Geschäft mit Security Token ein

Der „Countdown für eine brandneue Asset-Klasse“ habe begonnen: Diese Nachricht haben aufmerksame Bitpanda-Nutzer:innen wohl bereits in ihrer App gesehen. Der österreichische Krypto-Händler rührt derzeit die Werbetrommel für eine neue Klasse von Token, die bereits am 10. Oktober, also diesen Donnerstag, launchen sollen.

An diesem Tag lädt Bitpanda gemeinsam mit dem Management von Steelcoin zum Start des ersten Security Tokens zu einem Event in Wien ein. In Aussicht gestellt wird eine neue Anlageklasse, die zusätzlich zu anderen Tokens wie Bitcoin, Ethereum, Utility Token oder Stablecoins auf der Krypto-Plattform gehandelt werden können.

Security Token sind im Prinzip digitale Wertpapiere, die Unternehmen ausgeben, um etwa Finanzierung an Bord zu holen. In Österreich gab es bereits mehrere Security Token Offerings (STOs) etwa von Startups wie Blockpit, Blue Power oder auch eines steirischen Heurigen. Dabei war es aber nie so, dass die Security Token direkt Anteile wie eine digitale Aktie am Unternehmen darstellten, sondern vielmehr Genussrechte für Umsatz- oder Gewinnbeteiligungen darstellten.

Steelcoin erster Security Token bei Bitpanda

Spannend wird nun zu sehen, wie die Security Token bei Bitpanda gestaltet werden. Bereits vor Jahren (2019) gab es beim Wiener Krypto-Unternehmen Pläne, ein so genanntes Launchpad zur Verfügung zu stellen, über das Krypto-Projekte in so genannten Initial Exchange Offerings Token zum Verlauf anbieten können, um so Finanzierung zu bekommen.

Bei Steelcoin, das der erste Partner für die neuen Security Token ist, handelt es sich um ein Krypto-Projekt der Stahlhandelsgruppe Frankstahl. Deren Tochterfirma SC STEELCOIN GmbH rund um Geschäftsführer Marcel Javor gibt einen Token heraus, der ein „übertragbares Wertpapier nach europäischem Recht, das sich an der Stahlpreisentwicklung orientiert“, darstellen soll. Ein Steelcoin repräsentiert dabei 1.721,28 Kilo Stahl, wie aus dem Kapitalmarktprospekt hervorgeht. Ab Donnerstag werden Bitpanda-Nutzer:innen wohl die Möglichkeit bekommen, diesen Steelcoin zu kaufen.