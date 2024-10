Bitpanda-Strategie: „Unser übergeordnetes Ziel ist es, Europa zu dominieren“

Um den europäischen Markt zu dominieren, kommt Bitpanda eine Entwicklung entgegen, nämlich die Schwäche der US-Player bzw. von Binance in Europa. „Angesichts regulatorischer Herausforderungen, mit denen Coinbase, Binance und Kraken in den USA konfrontiert sind, hat deren Abwendung von Europa, Bitpanda die Chance gegeben, die Position auf dem europäischen Markt zu stärken“, heißt es in dem Lagebericht.

Das neue Krypto-Gesetz der EU, die „Markets in Crypto Assets“-Verordnung (MiCA) soll der Vorteil sein. „Die bevorstehende Implementierung von MiCA in Europa stellt Herausforderungen für neue Akteure dar, insbesondere für solche aus weniger regulierten Regionen, und stärkt Bitpandas Vorteil aufgrund seines starken Compliance-Rahmenwerks. Diese regulatorische Klarheit und Bitpandas strategische Positionierung verwandeln Europa in einen bevorzugten Krypto-Hub und bieten Bitpanda einzigartige Wachstumsmöglichkeiten inmitten der Marktkonsolidierung und den Herausforderungen, denen globale Wettbewerber gegenüberstehen.“