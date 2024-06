BNB bei 700 Dollar: Das steckt hinter dem Allzeithoch des Binance Coin

Mag sein, dass Binance eine satte Milliardenstrafe in den USA zahlen und Gründer Changpeng „CZ“ Zhao 4 Monate in den Knast muss: Die hauseigene Kryptowährung BNB und die dazugehörige Blockchain brummen trotz allem. Kürzlich hat BNB sein neues Allzeithoch bei 720 Dollar erreicht, und die Nutzung der BNB Chain erreicht ebenfalls neue Höhen. Was also steckt hinter dem Boom jener Coins, die zur nach wie vor größten Krypto-Börse der Welt gehören?

Dass US-Behörden Binance zu einer Strafe von 4,3 Milliarden Dollar verurteilt hat, Binance den US-Markt verlassen muss und Mastermind CZ zum Rücktritt und einer Haftstrafe gezwungen wurde, ist bekannt. Die führende Krypto-Exchange soll Krypto-Börse soll es ja der Hamas, dem Islamischen Staat im Irak und in Syrien, Nordkorea und anderen sanktionierten Ländern, Geldwäschern und böswilligen Akteuren die Nutzung seiner Plattform ermöglicht haben, etwa zur Geldwäsche. Das wurde von den USA hart sanktioniert, auch in Europa hat sich Binance aus mehreren Märkten (unter anderem Österreich) zurückgezogen.

Und trotz allem läuft der Handel mit Kryptowährungen und die eigene BNB Chain weiter, als gäbe es all diese Probleme nicht. Binance ist nach Handelsvolumen und monatlichen Besucher:innen weiterhin die mit Abstand größte Krypto-Exchange und verdient weiterhin gut. BNB ist die Haus-Kryptowährung, die als „Treibstoff des Binance-Ökosystems“ bezeichnet wird und den Usern dort dazu dient, günstigere Handelsgebühren zu bekommen. Parallel dazu stieg der Kurs von BNB das erste Mal seit der Einführung 2017 auf mehr als 700 Dollar – ein Fest für Binance als auch alle, die die Token besitzen.

Mehrere Faktoren kommen zusammen

Das ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Aller Voraussicht nach wird 2024 das möglicherweise stärkste Jahr für Krypto-Plattformen. Bitpanda hat etwa bereits im ersten Quartal 2024 mehr als 100 Mio. Euro Umsatz gemacht und erwartet dieses Jahr das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Denn zwar hat Bitcoin rund um das Halving im April und nach dem Launch der Bitcoin-ETFs sein Allzeithoch erreicht, doch viele gehen davon aus, dass die Effekte des Halvings erst nach mehreren Monaten eintreten werden – und damit die Krypto-Branche auf ein starkes Jahres-Finish zusteuert. Sollte das so kommen, würde Binance als größte Exchange natürlich von der Entwicklung profitieren.

Dazu kommt, dass Binance mit der BNB Chain die größte Alternative zu Ethereum betreibt – deutlich größer als etwa Solana, Cardano oder Polkadot sind. Sie erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Laut DeFi Llama liegt der TVL (Total Value Locked) der BNB Chain derzeit bei 5,83 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10 % in den letzten 30 Tagen entspricht. Die Layer-1-Blockchain hat einen großen Aufschwung in ihrem TVL erlebt, der seit Anfang des Jahres um fast 68 % gestiegen ist.

Die Rolle der Meme-Coins

Auch die Nutzung ist stark: Die Transaktionsaktivität auf der BNB-Kette ist laut BscScan in den letzten 14 Tagen um 22 % gestiegen – ein Hinweis dafür, dass die dApps, die auf der Chain laufen, immer intensiver genutzt werden. Mit BEP-20 gibt es analog zu ERC-20 bei Ethereum die einfache Möglichkeit, eigene Token auf die BNB Chain zu bringen. Daten von DappRadar zeigen einen Anstieg des DApps-Volumens von BNB um 23 % in den letzten sieben Tagen. Klar ist dabei auch, dass wie auch bei Solana Meme-Coins eine Rolle spielen – also Spaßwährungen ohne echten Zweck, aber aufgeladen mit viel Marketing, die um ihrer selbst willen gehandelt werden.

Meme-Coins und Co lassen sich auf der nicht sehr stark dezentralisierten BNB Chain sehr kostengünstig abbilden, weil die Transaktionsgebühren viel viel niedriger sind als etwa bei Ethereum, wo etwa SHIBA INU zu Hause ist. Die BNB Chain hat einen durchschnittlichen Gaspreis von nur 1 Cent. Im Gegensatz dazu hat das Ethereum-Mainnet einen durchschnittlichen Gaspreis von etwa 1,70 Dollar. Das macht BNB natürlich attraktiver. Da nun die Zurückhaltung der Investor:innen nach den regulatorischen Problemen und Geldstrafen für Binance zu verfliegen scheinen, befindet sich BNB und die Chain wieder im Aufwind.