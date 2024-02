Bonrepublic: Wiener HR-Startup wird Teil der HRworks-Gruppe

Die Wiener Talent-Management-Plattform Bonrepublic, die seit der Gründung im Jahr 2020 bereits zwei größere Investments eingesammelt hatte, konnte es nun zum Exit schaffen. Das Jungunternehmen wird Teil von HRworks, einem HR-Software-Anbieter für KMU aus Deutschland. Mit dem neuen Eigentümer will Bonrepublic die Expansionsstrategie in der DACH-Region weiter umsetzen.

Bonrepublic hilft beim Halten von Mitarbeitenden

Bonrepublic bietet HR-Manager:innen die passenden Lösungen, um ihre Mitarbeitenden zu halten, zu entwickeln und zu motivieren. „Das Halten von Talenten hat Priorität“, sagt Jakob Feigl, Gründer und CEO von Bonrepublic. „Unsere Talentmanagement-Plattform unterstützt vor allem KMU dabei, Mitarbeiterengagement zu steigern, Leistung zu fördern und gleichzeitig ihre bestehenden Talente zu identifizieren und ans Unternehmen zu binden.“

Die Plattform von Bonrepublic ermöglicht es Unternehmen, individualisierte Leistungsbeurteilungen zu erstellen, verknüpft Feedback mit Kompetenzprofilen und bietet eine Identifikation von Kompetenzlücken auf Mitarbeiter-, Team und Unternehmensebene.

HRworks ist wichtiger HR-Software-Anbieter

„Das Thema Mitarbeiterbindung und Organisationsentwicklung wird nicht zuletzt durch den wachsenden Fachkräftemangel immer wichtiger“, erklärt Markus Schunk, CEO von HRworks. „Auch für unsere Kunden gewinnt dieser Bereich zunehmend an Bedeutung. HRworks ist stolz darauf, dass wir unsere ganzheitliche Personalsoftware um die wegweisenden Funktionen der Personalentwicklung von Bonrepublic erweitern können.“

Mit rund 2.700 Kunden zählt HRworks zu den größten deutschen Software-Anbietern für Human Resources (HR). Das Unternehmen bildet mit seinem All-In-One Angebot den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus für KMU ab. Die HR-Gesamtlösung deckt sämtliche Stufen, beginnend mit der Personalsuche über das Onboarding mit der HR- sowie die Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung bis hin zum Exit und der Rückgewinnung von Mitarbeitenden ab.

„Positive Unternehmenskultur in beiden Firmen“

Bonrepublic Gründer Feigl unterstreicht die Synergien der Zusammenarbeit mit HRworks und dem sich überschneidenden Kundenprofil. „Was uns besonders verbindet, ist die positive Unternehmenskultur in beiden Firmen. Das schafft nicht nur eine solide Basis für unsere Zusammenarbeit, sondern garantiert auch einen hervorragenden Match in unserer Vision und Arbeitsweise. Mit gebündelter Kraft werden wir unser Produktportfolio noch schneller ausbauen und unsere Marktposition im deutschsprachigen Raum stärken. Die Plattform kann natürlich weiterhin auch eigenständig verwendet werden und die bestehenden Integrationen bleiben selbstverständlich aufrecht“, so CEO Feigl.

Ein Mehrheitseigentümer von HRworks ist Maguar Capital aus München. Erst kürzlich hat diese Investmentgesellschaft eine knappe Mehrheit an TimeTac gekauft (wir berichteten). Mit dem Bonrepublic-Exit scheint es so, als würde Maguar Capital derzeit ein großes HRTech-Portfolio aufbauen.