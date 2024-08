Bookbot: Startup für Second-Hand-Bücher erhält 4 Mio. Euro für DACH-Expansion

Bookbot, ein tschechisches Startup, das eine Online-Plattform für Second-Hand-Bücher entwickelt hat, konnte bei einer Series A-Finanzierung vier Millionen Euro einsammeln. Die Jungfirma ist gerade dabei, sich auf dem DACH-Markt zu etablieren. Im vergangenen Jahr ging Bookbot sowohl in Österreich als auch in Deutschland an den Start. Das frische Kapital soll diese Expansion weiter vorantreiben.

Bislang fünf Millionen Buchverkäufe auf der Plattform

Angeführt hat die Runde der neue Investor Genesis Growth Equity Fund I. Ebenfalls beteiligt ist der bestehende Investor Miton. Bookbot startete im Jahr 2019 in Prag. Nach eigenen Angaben ist das Startup heute der größte Händler für Gebrauchtbücher in Tschechien. Bereits 2022 expandierte die Jungfirma in die Slowakei. Die Plattform des Jungunternehmens ermöglicht sowohl das Kaufen als auch Verkaufen von Büchern. Seit der Gründung wurden laut Bookbot mehr als fünf Millionen Bücher verkauft.

In Wien kooperiert Bookbot mit Thalia, Europas führendem Buchhändler, dessen Läden als Drop-off-Punkt für Bücher dienen. Sowohl in Wien als auch in Berlin bietet das Startup den “Book-Bote”-Service an, der Bücher in Kooperation mit dem Logistik-Unternehmen DODO während selbstgewählter Zeitslots direkt von den Kund:innen zu Hause abholt. Jedes eingesandte Buch inklusive eventueller Beschädigungen wird individuell fotografiert wird, was für Transparenz sorgen soll.

Bookbot sieht großes Potenzial in DACH-Raum

„Wir sind davon überzeugt, dass wir uns radikal an unseren Kund:innen orientieren müssen, wenn wir einen erstklassigen Service für Waren aus zweiter Hand schaffen wollen. Deswegen investieren wir viel Zeit in den Dialog mit den Bookbot-Nutzer:innen, um praktische und innovative technische Lösungen zu finden, die unseren Service so bequem und einfach wie möglich gestalten. Wir sind bestens ausgestattet, um das Wachstum im DACH-Markt und darüber hinaus zu beschleunigen, indem wir eine herausragende Kund:innenerfahrung kreieren und systematisch Unbequemlichkeiten verringern, die oftmals fälschlicherweise mit Second-Hand in Verbindung gebracht werden“, so Dominik Gazdoš, CEO und Mitgründer des Startups.

Bookbot hat eine Verdoppelung des Umsatzes auf 24 Millionen Euro bis Ende 2024 im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Der DACH-Markt soll im Jahr 2025 etwa 50 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen. Das Konzept des „Re-Commerce“ sehen die Jungfirma und ihre Investoren als sehr zukunftsträchtig. „Wir sehen Re-Commerce als einen der einfachsten und effizientesten Ansätze für ein nachhaltiges und verantwortungsvolles Kund:innenverhalten. Deswegen glauben wir, dass Bookbot in einer großartigen Position ist, um weiterzuwachsen und seinen Erfolg aus Tschechien und der Slowakei zu wiederholen“, sagt Ondřej Pernica, Investment Manager bei Genesis.