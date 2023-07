BRICS: Wilde Spekulationen um neue Goldwährung als Anti-Dollar

Fest steht allerdings, dass viele der Zentralbanken, die zuletzt das meiste Gold zukauften, zu den Emerging Markets zählen, also unter anderem jene von China, Russland und Indien. „Die Zentralbanken trugen dazu bei, die Nachfrage anzukurbeln, und fügten den globalen Reserven 228 Tonnen hinzu, was einen Rekordwert in dieser Datenreihe für das erste Quartal darstellt“, heißt es seitens World Gold Council, also einer großen Lobby-Vereinigung von Goldbergbauindustrie.

Die anhaltenden und umfangreichen Käufe des öffentlichen Sektors unterstreichen die Rolle von Gold in internationalen Reserveportfolios in Zeiten von Marktvolatilität und erhöhtem Risiko.Währenddessen schwächelt der US-Dollar weiter, diese Woche fiel der US Dollar Index unter das wichtige Level von 100. währenddessen sind andere Währungen im Aufwind, darunter aber auch Währungen westlicher Alliierter wie der Euro oder der Yen. Die meisten Goldreserven liegen aber weiterhin in den Zentralbanken der westlichen Staaten, wie Zahlen des World Gold Council zeigen: