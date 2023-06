Buchhändler Thalia steigt als Stratege beim Publishing-Startup story.one ein

Es kommt zusammen, was zusammen passt: Das auf Bücher spezialisierte Publishing-Startup story.one bzw. die dahinter stehende Storylution GmbH hat soeben eine Minderheitsbeteiligung durch die Buchhandelskette Thalia bekannt gegeben. Es hätte eine Kapitalerhöhung gegeben, über die Summe des Investments werden aber keine offiziellen Angaben gemacht. Dem WirtschaftsCompass zufolge hat sich die deutsche Thalia Bücher GmbH als strategischer Investor zunächst 15% am Unternehmen gesichert, bleibt also deutlich unter der Sperrminorität.

story.one ist durch das sehr schnelle Publizieren von Büchern bekannt geworden. Das Wiener Startup von Gründer Hannes Steiner hat bis dato eigenen angaben zufolge 100.000 Geschichten von mehr als 10.000 Autor:innen auf der Online-Plattform veröffentlicht – aus vielen davon wurden schließlich auch Bücher, darunter etwa jenes des ukrainischen TikTok-Stars Waleria Schaschenok. Nach der Gründung 2019 haben sich auch Veit Dengler, Matthias Strolz oder Books on Demand beteiligt.

Mit Thalia, einer der größten Buchhändler in Europa, bekommt das Startup nun einen strategischen Investor in den Cap Table, der nahe liegt. „Nachdem wir zunächst in Österreich und seit diesem Jahr auch in Deutschland bereits punktuell im Rahmen des Young Storyteller Awards erfolgreich zusammengearbeitet haben, bauen wir mit der finanziellen Beteiligung an Storylution die Partnerschaft nun konsequent weiter aus“, heißt es seitens Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung der Thalia Bücher GmbH.

Man wolle die „Demokratisierung des Buches durch digitale Plattformen weiter vorantreiben. Im Prinzip solle jede:r einfach ein Buch veröffentlichen können. „All das erhalten sie durch die Zusammenarbeit von story.one und Thalia nun aus einer Hand.“

Steiner verkaufte bereits 1x einen Verlag

„Wir freuen uns sehr, ein so großes und erfahrenes Unternehmen an unserer Seite zu wissen. Thalia, als ein führender Akteur in der Buchbranche, hat die Kraft der Worte und Geschichten stets gefördert. Story.one, einzigartig in seinem Bestreben, den Stift in die Hand jedes und jeder Einzelnen zu legen und eine innovative Plattform für vielfältige Erzählungen zu sein, hat stets die universelle Natur des Geschichtenerzählens betont. Beide Partner ergänzen sich somit hervorragend“, so Steiner in einer Aussendung.

Steiner ist schon lange im Buchverlagswesen unterwegs. 2003 gründete er den Verlag Ecowin und verkaufte diesen 2013 an Red Bull Media. Wenn er nun über Zeit story.one komplett an Thalia verkauft, dann hat er den zweiten Exit in der durch aus komplizierten Verlagsbranche geschafft.