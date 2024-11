Calm/Storm zum dritten Mal Europas aktivster Frühphasen-Investor bei Digital Health

Rund 10,4 Milliarden Dollar sind 2024 in Europa in Startups im HealthTech Sektor geflossen, schreibt die Branchenplattform sifted in ihrer jährlichen Analyse. Mit 33 Erst- und Folge-Investments im Jahr 2024 sichert sich der Wiener Venture Capital Fonds Calm/Storm zum dritten Mal in Folge den Titel des aktivsten Frühphasen-Investors im Bereich Digital Health.

Calm/Storm will Gesundheitswesen transformieren

„Diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge macht uns unglaublich stolz und bestätigt uns in unserer Vision, das Gesundheitswesen grundlegend zu transformieren. Vor nur viereinhalb Jahren haben wir mit der mutigen Mission gestartet, die Zukunft der Gesundheitsversorgung und -vorsorge mithilfe von Softwarelösungen neu zu gestalten. Unser Fokus liegt dabei auf lange vernachlässigten Gebieten wie Tabu-Themen (TabooTech), Frauengesundheit (FemTech) und mentaler Gesundheit“, so Lucanus Polagnoli, Gründer von Calm/Storm.

Europäische Startups mit digitalen Gesundheitslösungen stehen derzeit bei Investoren hoch im Kurs. So hat das britische Perioden-Tracking-Jungunternehmen Flo Health kürzlich als erstes FemTech-Unternehmen Europas den Unicorn-Status erreicht. Ebenfalls beeindruckend ist das französische InsurTech-Scale-up Alan, das mittlerweile eine Bewertung von vier Milliarden Euro erreicht hat.

Mehr als 80 Startup-Investitionen

Calm/Storm ist derzeit in mehr als 80 Startups investiert. Das Ziel des VC-Fonds ist es, die größte HealthTech-Community für Gründer:innen in Europa aufzubauen. Als Pre-Seed und Seed Investor finanziert Calm/Storm die Unternehmen bis zur ersten großen internationalen Finanzierungsrunde.