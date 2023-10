Canva präsentiert Magic Studio: Die neuen AI-Funktionen des Photoshop-Herausforderers

Canva führt Magic Studio ein, die laut eigener Aussage „umfassendste KI-Design-Plattform auf dem Markt“. Sie soll es Privatpersonen, Teams und Unternehmen ermöglichen, „ihre Kreativität zu entfalten und ihre Produktivität zu steigern“. Magic Studio unterstreiche damit die Mission von Canva, „Design zu demokratisieren“ – also auch für Personen zugänglich zu machen, die keine professionellen Designer sind. Die KI-Designplattform ist ab sofort erreichbar. Canva investiert außerdem in ein „AI Royalty Programm“: Canva-Creators werden bezahlt, wenn sie zustimmen, dass ihre Inhalte zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Und: Mit Canva Shield gibt es neue Datenschutzfunktionen.

Die Entwicklung der AI-Tools hat deutlichen Österreichbezug, weil Canva in Wien vor mehreren Jahren das KI-Startup Kaleido AI zukaufte (wir haben berichtet), das durch remove.bg (automatisches Entfernen von Hintergründen auf Bilder) sehr gefragt war und mittlerweile als Canva Austria firmiert. Der heimische Ableger ist wesentlich in die Entwicklung der AI-Tools von Canva involviert.

Canva: „Erste All-in-One-Suite von Design-KI-Tools“

„Vor einem Jahrzehnt startete Canva mit dem Ziel, die Welt zum Gestalten zu ermutigen, indem wir ein komplexes und fragmentiertes Design-Ökosystem vereinfacht haben. Wir freuen uns unglaublich, mit der Einführung von Magic Studio – der ersten All-in-One-Suite von Design-KI-Tools – einen gewaltigen Sprung nach vorne machen zu können. Sie wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie Teams visuelle Inhalte erstellen und bearbeiten, zu revolutionieren“, sagt Melanie Perkins, Mitgründerin und CEO von Canva. „Mit dem Fokus darauf, komplexe Dinge einfach zu machen, wurde Magic Studio für die 99 Prozent der Welt entwickelt, die keine komplexe Design-Ausbildung haben. Dieser Start markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels, in dem wir mehr als 150 Millionen Menschen und Tausende von Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Kreativität zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen.“

KI-Designplattform Magic Studio

Magic Studio wurde laut Canva „auf Basis eigener Modelle, in Zusammenarbeit mit Branchenexperten und innerhalb eines schnell wachsenden App-Ökosystems“ entwickelt. Das Tool soll „überzeugende Inhalte generieren, erste Entwürfe beschleunigen, alltägliche Aufgaben automatisieren, gestalterische Lösungen wie von Experten anbieten, den Erstellungsprozess massiv beschleunigen und vieles mehr“.

Magic Switch: „Ein branchenweit einzigartiges Tool, das Designs mit einem Klick in verschiedene Formate umwandelt. So können beispielsweise Präsentationen in eine Zusammenfassung umgewandelt oder aus einem Whiteboard mit Ideen ein Blogpost erstellt werden, der zudem in verschiedene Sprachen übersetzt werden kann.“

Magic Media (Text-zu-Bild- und Text-zu-Video-Funktion): „Mit einer einfachen Eingabe können ansprechende Fotos erstellt werden, oder es können überzeugende Videos aus Eingaben oder Bildvorlagen generiert werden, unterstützt durch Runway AI. Die Text-zu-Bild-Funktionalität wurde erheblich verbessert und bietet jetzt eine breite Palette von Stil-Optionen für jedes Ergebnis.“

Magic Design: „Verwandelt Eingaben oder eigene Medien in fesselnde und vollständig gestaltete Videos, Präsentationen und mehr. Schnelles Erstellen durch einfaches Eingeben Ihrer Idee, Auswählen von Farbschemata und Zuschauen, wie komplette Designs zum Leben erweckt werden, bereit zum Teilen oder zur weiteren Anpassung.“

Brand Voice: „Der Texterstellungsassistent Magic Write von Canva wurde mit Brand Voice ausgestattet. Es ist einfacher denn je, in jedem Design oder Dokument im Tone of Voice einer Marke zu formulieren. Mit den im Brand Kit hinterlegten Richtlinien können einfach markenkonforme Inhalte erstellt werden.“

Brand Voice: „Der Texterstellungsassistent Magic Write von Canva wurde mit Brand Voice ausgestattet. Es ist einfacher denn je, in jedem Design oder Dokument im Tone of Voice einer Marke zu formulieren. Mit den im Brand Kit hinterlegten Richtlinien können einfach markenkonforme Inhalte erstellt werden." Magic Morph: „Durch einfache Eingabebefehle können Worte und Formen in neue Farben, Texturen, Muster und Stile umgewandelt werden, um Designs von gewöhnlich in außergewöhnlich zu verwandeln."

Magic Grab: „Eine neue Art der Bildbearbeitung. Mit Magic Grab kann jedes beliebige Motiv in einem Foto ausgewählt und abgetrennt werden, um es zu bearbeiten, neu zu positionieren oder die Größe zu ändern."

Magic Expand: „Perfekte Fotos, auch im Nachhinein. Magic Expand kann vergrößerte Bilder speichern oder eine vertikale Aufnahme in eine horizontale drehen, indem es den Bereich außerhalb des Rahmens wiederherstellt."

AI Apps on Canva: „Der Canva Apps Marketplace bietet KI-gestützte Design- und Produktivitätstools an einem Ort. Jetzt mit Zugang zu führender Technologie wie Dall-E, Imagen by Google, MurfAI, Soundraw und mehr."

Canva: 65 Millionen neue Nutzer:innen

Canva hat bewegte zwölf Monate hinter sich: Im September 2022 wurde die „Visual Suite“ eingeführt, im März dieses Jahres dann Canva Create samt neuer KI-Tools (wir haben berichtet). Das hat auch neue Nutzer:innen gebracht: 65 Millionen neuer User verzeichnete Canva laut eigener Aussage im vergangenen Jahr. Derzeit hat Canva 16 Millionen zahlende Abonnent:innen und mehr als 150 Millionen Nutzer weltweit. Die erste Reihe von KI-gesteuerten Designprodukten des Unternehmens sei „mehr als drei Milliarden Mal“ genutzt worden.

Mehr Datenschutz

Zusätzlich zu Magic Studio kündigte Canva auch die Einführung von Canva Shield an – einer Sammlung von robusten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, die Teams und Organisationen bei der Erstellung von Inhalten ein sicheres Gefühl geben sollen. Teamadministratoren haben die volle Kontrolle darüber, wie Magic Studio-Produkte am Arbeitsplatz aktiviert und verwendet werden, und können diese Funktionen jederzeit auf Basis von Mitarbeiterrollen umschalten.

Programm zur Vergütung von Designern

Wie eingangs erwähnt, können Designer mit Magic Studio künftig auch Geld verdienen: In den nächsten drei Jahren sollen 200 Millionen US-Dollar in Form von Content- und KI-Lizenzgebühren an die Kreativ-Community des Unternehmens gezahlt werden. Im Rahmen des „Creator Compensation Program“ sollen Canva-Creators bezahlt werden, die zustimmen, dass ihre Inhalte zum Training der unternehmenseigenen KI-Modelle verwendet werden. Es soll aber auch die Möglichkeit geben, sich gegen die Verwendung ihrer Daten zu Trainingszwecken zu entscheiden. „Die Zukunft des Designs wird durch die menschliche Kreativität bestimmt, aber auch durch ein noch nie dagewesenes Maß an KI-Innovation“, sagt Danny Wu, Head of AI bei Canva. “Die Kreativen sind das Herzstück unserer Community, daher nehmen wir unsere Verantwortung voll und ganz wahr und stellen sicher, dass wir ihnen KI-gestützte Tools anbieten, die bei jedem Schritt auf Transparenz sowie ethischen und fairen Praktiken beruhen.“

Vor einigen Wochen stellte auch Adobe seine zuvor in der Beta-Phase befindlichen AI-Modelle Firefly in seine Flaggschiff-Software integriert. Seit Mitte September haben Nutzer:innen von Adobe Express sowie Photoshop und Illustrator in der Adobe Creative Cloud Zugriff auf Funktionen wie „Text zu Bild“, „Generative Füllung“, Texteffekte, „3D zu Bild“, „Skizze zu Grafik“ oder Neufärbungen von Bildern (wir haben berichtet).