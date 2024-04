CATL bringt Batterie für E-Busse und Co mit Lebensdauer von 15 Jahren

Der weltweit führende Hersteller von Elektroauto-Batterien CATL hat ein neues Batteriepaket für E-Autos auf den Markt gebracht, das eine revolutionäre Lebensdauer haben soll. Das Unternehmen verspricht eine Reichweite von bis zu 1,5 Millionen Kilometer und eine Lebensdauer von 15 Jahren, berichtet Electrek. CATL hat das Batteriepaket gemeinsam mit dem chinesischen Konzern Yutong Bus Co. auf den Markt gebracht. Es soll künftig Nutzfahrzeuge wie Busse und verschiedene Lkw-Klassen antreiben.

Bushersteller Yutong nutzt Batterie bei neuen Fahrzeugen

Yutong, einer der größten Bushersteller Chinas, erklärte, dass die neuen Akkus in kommenden Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Nach Angaben des Unternehmens weist die neue langlebige EV-Batterie in den ersten 1.000 Zyklen keine Verschlechterung auf. Yutong nennt die langlebige Batterie eine echte Branchenneuheit. Der Bushersteller hat außerdem eine andere Batterie mit einer Lebensdauer von zehn Jahren und einer Reichweite von einer Million Kilometer eingeführt.

CATL und Yutong schlossen 2012 eine zehnjährige Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von Nutzfahrzeugbatterien und zur Erforschung neuer Technologien und Materialien. Die Partner planen, ihre Ressourcen zu nutzen, um mit neuen Fahrzeugen und Batterien international zu expandieren. Die Busse von Yutong sind mit CATL-Batterien ausgestattet. Sie werden bereits in über 40 Ländern verkauft, darunter Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Katar.

CATL ist Teil von Batterie-„All-Star“-Team

Diese Nachricht ist die jüngste in einer Reihe von Fortschritten in der Batterietechnologie, die der Konzern in letzter Zeit gemacht hat. Im Februar schlossen sich der Batteriegigant, andere chinesische Automobilhersteller und Batteriehersteller mit dem Konkurrenten BYD und anderen Branchenführern wie NIO zu einem „All-Star“-Team zusammen, um Festkörperbatterien zu entwickeln. China dominiert bereits den Markt für Elektroautobatterien, wobei BYD und CATL allein über 50 Prozent ausmachen.

Nach Angaben von SNE Research hat sich der Absatz von CATL in den USA und Europa im vergangenen Jahr verdoppelt. Batterien von BYD und CATL kommen bereits in Elektroautos von Tesla, Ford, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Kia und mehreren anderen führenden Automobilherstellern zum Einsatz.