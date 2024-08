Charonium: Wiener Krypto-Startup ermöglicht Vererben von Kryptowährungen

Charonium beobachtet ein dynamisches Wachstum und zunehmende Reife im Krypto-Markt. Kryptowährungen entwickeln sich von einer Nischen-Investition zu einem festen Bestandteil vieler Anlageportfolios. Regulierungen wie MiCAR fördern Vertrauen und Sicherheit und ziehen sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger an. Eine verstärkte Integration von Krypto-Lösungen in den traditionellen Finanzsektor ist ebenfalls sichtbar. Dezentrale Finanzen (DeFi), NFTs und Stablecoins gewinnen an Bedeutung und werden die Marktentwicklung in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.

Welche Rolle spielt MiCAR für Charonium?

MiCAR ist für Charonium von zentraler Bedeutung, da es einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Umgang mit Krypto-Assets innerhalb der EU schafft. Als österreichisches Unternehmen profitiert Charonium von den klaren und harmonisierten Richtlinien, die MiCAR für die Verwahrung und Vererbung digitaler Vermögenswerte bereitstellt. Dies erhöht die Rechtssicherheit und stärkt das Vertrauen in den Umgang mit digitalen Assets. MiCAR ermöglicht Charonium zudem eine grenzüberschreitende Tätigkeit in der EU, ohne länderspezifische regulatorische Unterschiede berücksichtigen zu müssen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist essenziell, um den Kunden einen sicheren und gesetzeskonformen Service zu bieten.